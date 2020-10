L’iPhone 12 et le HomePod Mini dévoilés juste avant le keynote Apple

Décidément, la culture du secret est bel et bien morte. Alors que les rumeurs sur l’iPhone 12 pleuvent depuis plusieurs mois maintenant, le blogueur américain Evan Blass vient de tuer le suspens sur les annonces prévues lors du keynote de ce soir.

Le serial leaker a en effet publié deux visuels officiels qui devraient être affichés lors de l’évènement Apple. Le premier concerne les iPhone 12 : on peut y découvrir toute la gamme avec les versions Pro, Pro Max et Mini.

L’iPhone 12 sous toutes ses coutures

Ces visuels confirment de précédentes rumeurs diffusées ces dernières semaines. Ainsi, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini seront déclinés dans cinq coloris : noir, blanc, vert, bleu et rouge (probablement un produit RED). Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, eux, seront proposés en quatre couleurs plus classiques : argent, or, graphite et bleu.

Les visuels confirment également l’intégration de la technologie LIDAR permettant d’améliorer la perception de l’espace, idéale pour la réalité augmentée. Seuls l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max hériteront de cette technologie inaugurée sur l’iPad Pro (2020).

HomePod Mini confirmé !

Evan Blass en a également profité pour dévoiler les visuels du HomePod Mini. Apple devrait en effet dévoiler une nouvelle version de son enceinte connectée propulsée par Siri. Plus compacte, elle devrait également prendre en charge des services tiers (autres qu’Apple Music donc) comme Spotify ou Deezer.

Ce HomePod Mini permettrait surtout à Apple de proposer un produit plus abordable que le premier modèle lancé en 2017 réservé à un public aux finances aisées. Une façon de rafler quelques parts de marché à Google qui cartonne avec ses Google Home.

Si Evan Blass s’arrête là pour les fuites de dernière minute, Apple devrait présenter d’autres produits ce soir. Les mystérieux AirTags font beaucoup parler d’eux depuis la publication du visuel officiel du keynote. Le géant américain officialiserait enfin ces petits traqueurs que l’on fixe à nos objets précieux pour les suivre en cas de perte ou de vol. Reste à connaître le modèle économique auquel a pensé Apple pour les distribuer.

Ces fuites de dernière minute ont beau ravir les fans, elles restent exceptionnelles pour Apple. S’il n’est pas rare de voir des informations divulguées à quelques minutes d’un keynote, les visuels officiels de la marque sont souvent gardées bien au chaud. La culture du secret aurait-elle aussi disparu au sein même de l’Apple Park ? Réponse ce soir dès 19h. Apple nous a peut-être réservé un célèbre « One More Thing » totalement inattendu.