L’Italie condamne Apple à une amende de 10 millions d’euros pour tromperie sur l’étanchéité des iPhone

Les garanties IP67 et IP68 sur l’iPhone seraient trompeuses ? Apple vient d’écoper d’une amende de 10 millions d’euros et d’une obligation de publier un avertissement sur son site internet. En cause : une mauvaise communication autour de ses derniers iPhone, capables d’être plongés de 1 à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Pour l’Autorité de la concurrence italienne, l’AGCM, l’étanchéité des iPhones 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro et 11 Pro Max ne serait garantie qu’à partir du moment où les appareils seraient immergés dans les mêmes conditions qu’en laboratoire, où les tests sont effectués. Vis-à-vis de la réalité, où l’eau n’est jamais pure et pas forcément stagnante, la résistance serait différente.

La précision n’est faite par Apple que dans ses pages de support sur son site internet. À la vue des clients, rien n’est précisé comme tel. L’Italie y voit des « pratiques commerciales trompeuses », d’autant plus quand la firme de Cupertino retourne sa veste en cas de problème d’infiltration d’eau à l’intérieur de ses smartphones.

Refus d’assistance

L’amende écopée par Apple n’aurait peut-être pas eu un tel effet sans la seconde raison avancée par l’autorité italienne. En plus d’une mauvaise communication, elle a aussi pointé du doigt Apple pour son manque d’assistance à ses clients ayant eu un problème d’étanchéité avec leur appareil.

En cas de problème, un client n’est pas couvert par la garantie Apple en cas de dommages causés par un liquide. L’Autorité y voit une « pratique commerciale agressive », et un débouché susceptible « d’induire les consommateurs en erreur » sur les limites de la protection des appareils à l’eau.

Apple n’a pas encore réagi à la correction italienne. Pour les clients chez Apple comme chez les autres marques commercialisant des appareils IP67 ou IP68, cette actualité sera un bon rappel à la prudence. L’année dernière, Samsung s’était fait épingler de la même manière avec ses smartphones par les autorités australiennes.