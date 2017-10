Livetsream présente sa nouvelle caméra Mevo Plus pour les vidéos en direct

Après la signature de son rachat par Vimeo, Livestream lance la nouvelle caméra Mevo Plus pour les diffusions en direct. Si les fonctionnalités de base sont plus ou moins les mêmes, la caméra Mevo Plus profite cependant d’une meilleure portée et de quelques optimisations concernant la connectivité.

Alors qu’elle comptait concurrencer Netflix avec un service de streaming pour films et séries, ainsi que des créations originales, la société Vimeo a finalement abandonné ce plan et préféré se focaliser sur le Live. Il y a près d’un mois, elle annonçait le lancement de son service de diffusion de vidéos en direct en plus du rachat de Livestream, un spécialiste du direct sur internet. Livestream est connu pour ses logiciels, ses services ainsi que pour ses caméras.

Et son produit le plus connu est la caméra Mevo. En substance, il s’agit d’une petite caméra qui permet de diffuser des vidéos de qualité professionnelle en direct sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, un mois après l’annonce du rachat par Vimeo, Livestream annonce le lancement d’une nouvelle caméra baptisée Mevo Plus. En termes d’édition en temps réel, la Mevo Plus propose à peu près les mêmes fonctionnalités que l’ancienne caméra Mevo. Cependant, Livestream a amélioré les caractéristiques et les performances. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une portée de 30 mètres, ce qui est 5 fois plus que de l’ancien modèle. D’autre part, la société évoque une amélioration des transferts de données, grâce aux antennes 2×2 MIMO et une meilleure connectivité en général. Aux Etats-Unis, cette petite caméra est vendue à 499 dollars. Quant à l’ancien modèle, son prix a été revu à la baisse, elle coûte maintenant 299 dollars.