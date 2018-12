Les livreurs à vélo bientôt remplacés par le robot de Postmates ?

Les nouvelles technologies, quel progrès ! Une affirmation qui s’accorde sans doute avec la stratégie de l’entreprise américaine Postmates. Si vous n’en avez jamais entendu parler, il s’agit d’une plateforme de livraison à la demande qui fait fureur dans les plus grandes métropoles américaines, de Los Angeles à Sacramento, en passant par Denver et bien sûr San Francisco, LA ville pour développer une startup.

À l’instar de Deliveroo ou Foodora, la société permet de recevoir un repas rapidement à domicile, un système qu’elle a en revanche imaginé bien avant ses concurrents : en effet, sa date de création remonte à 2011. Et ses cyclistes composent aussi une grande partie de sa flotte de livreurs.

Les robots livreurs de Postmates

Avec Postmates, on peut déjà se faire livrer grâce à des voitures de livraison autonomes conçues par le constructeur automobile Ford. Mais ça ne s’arrête pas là : en effet, la firme vient de présenter au public un certain Serve, qui n’est ni plus ni moins qu’un petit robot chargé de déposer votre colis devant votre porte, le tout sans aucun humain aux commandes.

Celui-ci se déplace à vitesse modérée sur les trottoirs, et son design n’est pas sans rappeler les petits caddies pour enfant dans les supermarchés, avec en prime un regard digne des scénaristes de WALL-E.

À quand les robots de livraison en France ?

Équipé d’une caméra, Serve n’est pas sans rappeler son équivalent Carry qui opère chez Dispatch, une autre startup très cotée en ce moment. Malheureusement, la majorité de ces innovations très alléchantes pour tout bon technophile qui se respecte sont conçues au-delà de nos frontières.

Alors, à quand un retour de La Poste sur le devant de la scène du marché de la logistique ? Très présente lors du dernier CES à Las Vegas, l’entreprise détenue en majorité par l’État français nous ferait une belle surprise si elle se lançait dans la livraison autonome. Et même si l’on est encore loin de remplacer tous les livreurs par des robots, le futur est tout proche.

Source