Lost in Space : une 3e et dernière saison pour la série Netflix

Les reboot des anciennes séries sont-ils en train de nous faire peu à peu leurs adieux ? On a déjà appris il y a quelques semaines que Hawaï Five-O allait tirer sa révérence. C’est désormais Lost in Space qui possède une date de fin. La bonne nouvelle, c’est que l’on pourra quand même profiter d’une troisième et dernière saison.

Lost in Space, les adieux de Netflix

La famille Robinson s’apprête donc à nous faire ses adieux. C’est ce que l’on a appris avec un message publié sur le compte officiel de la série. Une troisième et dernière saison de la série de science-fiction sera toutefois dévoilée en 2021. La date précise est encore inconnue.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020

La série n’aura donc pas eu le droit à la même longévité que le programme original, diffusé dans les années 60. A l’époque, 83 épisodes de 49 minutes avaient été diffusés. Mais l’ambition n’a jamais été de s’inscrire vraiment dans la durée. C’est ce qu’a expliqué le showrunner Zack Estrin.

Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinson comme une trilogie. Il convient également de se rappeler tout ce que ces personnages traversent, en essayant de survivre à chaque épisode. Si quelqu’un mérite de reprendre son souffle, c’est bien Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith … et le robot. Donc, même si Lost In Space touche à sa fin, je suis ravi de continuer à explorer de nouvelles histoires avec Netflix, et toutes les possibilités incroyables qui nous attendent.

L’équipe nous promet un « final épique » pour la série. La fin de la saison 2 a laissé la majorité des personnages dans une situation particulièrement périlleuse. La bonne nouvelle, du communiqué, c’est aussi que Zach Estrin semble laisser entendre qu’il a signé un accord plus large avec Netflix. Après Lost in Space, il devrait donc diriger d’autres programmes pour la plateforme de streaming.