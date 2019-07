Lucky Man : on se lance sur France 2 ?

Presse-Citron qui vous parle d’une série sur France Télévisions ? Et oui ! Rassurez-vous, on résiste encore à vous raconter le dernier épisode de Plus Belle la vie… Non, ce soir, c’est prime au risque sur France 2. La chaîne, pas forcément habituée à prendre ce genre de risques, il faut le reconnaître, a décidé de miser sur une série américaine, plutôt bonne qui plus est. On vous présente Lucky Man.

Lucky Man, porte-bonheur pour France 2 ?

Il ne s’agit donc pas du tout d’une série imaginée par des comiques français comme a pu l’être (le ratage) Huge in France sur Netflix. Avec Lucky Man, France 2 met tout simplement à l’honneur le génial Stan Lee. Loin de Marvel, le roi des comics a imaginé cette série policière très particulière.

Le service public donne le coup d’envoi ce lundi soir avec trois épisodes de 45 minutes chacun, pour une série qui en compte 28, divisés en trois saisons. Face à la caméra, on trouve le toujours très bon James Nesbitt (le Hobbit, la loi de Murphy…). Il y incarne un homme qui n’est pas un super-héros, mais va découvrir qu’il a le pouvoir de contrôler la chance grâce à un bracelet. Policier à Londres, il souffre d’une addiction au pari, autant dire que cela peut lui rendre quelques services et il va se mettre en tête de l’utiliser. Comme vous vous en doutez, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévues…

Lucky Man La chance peut-elle encore sourire à Harry ? Lucky Man : la série de Stan Lee à voir le lundi soir et sur france.tv ! Publiée par France 2 sur Vendredi 19 juillet 2019

Du côté des autres personnages, on trouve un très bon casting avec Sienna Guillory, Jing Lusi ou encore Amara Karan.

Au fil des épisodes, la série réussit à mélanger avec talent la science-fiction et l’enquête policière. Dans ce registre, le premier épisode devrait tout de suite vous plonger dans l’ambiance… A voir en espérant que la chaîne continue de prendre ce genre de risques !