L’une des meilleures fonctionnalités du Pixel 5 sera bientôt disponible sur les précédents modèles

Il y a quelques jours, Google a finalement levé le voile sur son nouveau porte-étendard, le Pixel 5. Pour sortir du lot, Google a décidé de proposer ce smartphone à prix relativement abordable à moins de 650 euros (alors que certains modèles coûtent deux fois plus cher). Ainsi, le Pixel 5 est aussi bien un concurrent des modèles comme le Galaxy Note 20 ou le Mi 10 Pro, que des appareils milieu de gamme comme le OnePlus Nord.

Mais pour que le Pixel 5 ne coûte pas trop cher, la firme a dû faire quelques sacrifices sur la fiche technique. Par exemple, le Pixel 5 utilise le processeur Snapdragon 765 G, alors que la plupart des modèles premium de 2020 utilisent le Snapdragon 865. De plus, le Pixel 5 n’utilise pas le radar Soli, un capteur que Google avait introduit avec le Pixel 4 en 2019.

Mais bien évidemment, Google compense largement ces lacunes au niveau matériel avec des optimisations sur le logiciel. Et parmi les meilleures fonctionnalités proposées par Google sur le Pixel 5, mais aussi sur la version 5G du Pixel 4a, il y a un nouveau mode pour économiser de l’énergie.

Les smartphones Pixel de Google disposent déjà d’un mode d’économie d’énergie pour prolonger l’autonomie. Mais sur le Pixel 5 et sur le Pixel 4a 5G, Google propose une version plus avancée de ce mode appelée « Extreme Battery Saver ». Lorsque ce mode est activé, l’appareil peut tenir 48 heures.

Comment cela est-il possible ?

« Pour économiser de l’énergie, Battery Saver limite les applications et les fonctionnalités. Sur les téléphones Pixel 5 et Pixel 4a (5G), Extreme Battery Saver met en pause la plupart des applications, désactive les fonctionnalités et ralentit les processus en plus des limites de l’économiseur de batterie », explique Google.

Par exemple, lorsque le mode extrême est activé, le système d’exploitation ralentit le processeur. Le Bluetooth et le Wifi continuent de fonctionner, mais ne font plus de scans. L’écran s’éteint après 30 secondes d’inactivité. Et alors que la plupart des applications sont mises en pause, celles-ci n’envoient plus de notification.

Bientôt sur les autres modèles Pixel

Ce n’est pas une manière d’utiliser un smartphone de manière optimale. Cependant, ce mode peut réellement être utile dans certaines situations, par exemple en cas de coupure d’électricité ou si vous vous trouvez dans une zone sans électricité.

Et la bonne nouvelle, c’est que ce nouveau mode extrême pour économiser de l’énergie ne sera pas réservé au Pixel 5 et au Pixel 4a 5G. En effet, d’après nos confrères d’Android Police, Google a déjà indiqué que cette nouvelle fonctionnalité sera aussi proposée sur les précédents smartphones Pixel, ce qui signifie que vous ne serez pas obligé d’acheter un Pixel 5 ou bien un Pixel 4a 5G pour profiter de l’Extreme Battery Saver.

Sinon, on rappelle qu’en plus du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G, Google a aussi levé le voile sur une nouvelle enceinte connectée qui succède au Google Home lancé en 2016, et une nouvelle clé Chromecast qui est équipée d’une télécommande.