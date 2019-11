Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple dévoilé cette semaine ?

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple est la cible de rumeurs depuis plusieurs mois, des informations que la marque à la pomme n’a pas confirmées ni infirmées pour l’instant. Mais il se pourrait bien que la firme dévoile ce nouvel ordinateur dès cette semaine.

Un événement Apple dédié au MacBook Pro 16 pouces, au Mac Pro et au Pro Display XDR ?

Si l’on en croit 9To5Mac, Apple aurait effectivement organisé un événement privé pour la presse aux États-Unis, ce qui pourrait être l’occasion parfaite pour présenter le MacBook Pro 16 pouces. La société américaine utilise habituellement ces mêmes locaux new-yorkais pour annoncer de nouveaux produits.

Outre ce nouvel ordinateur, la marque à la pomme pourrait dédier cette présentation au hardware. Rappelons que les Mac Pro et Pro Display XDR sont également attendus, sachant qu’ils ont récemment obtenu le feu vert de la FCC. Ces derniers ont été dévoilés il y a quelques mois à l’occasion d’une keynote, mais leur date de lancement n’est pas encore connue, bien qu’elle semble imminente.

Plusieurs rumeurs ont mentionné le MacBook Pro 16 pouces ces dernières semaines, dont le fait qu’Apple recevrait les premières livraisons de l’appareil dans les semaines à venir. Attention tout de même, cela ne signifie pas forcément que la marque à la pomme est prête à le commercialiser. En effet, les frais de douane de la Chine vont encore augmenter, ce qui pourrait pousser Apple à vouloir économiser en commençant à se faire livrer le matériel sans pour autant débuter les ventes dans la foulée.

En termes de caractéristiques, le MacBook Pro 16 pouces devrait se placer dans le haut de gamme des MacBook Pro, des modèles actuels de 13 et 15 pouces. Une icône du futur ordinateur a été aperçue dans une bêta de macOS 10.15.1, mais elle a disparu depuis.

La résolution du nouvel ordinateur pourrait être de 3 072 x 1 920 pixels et les bords pourraient être plus fins. L’autre nouveauté concerne l’arrivée de touches à technologie ciseau, au détriment du clavier papillon qui a essuyé plusieurs critiques dans le passé. Le prix de l’objet n’a pas encore été évoqué, mais on peut déjà supposer que le modèle 16 pouces ne sera pas donné.