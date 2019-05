MacKenzie Bezos annonce un don très généreux : la moitié de sa fortune !

Que feriez-vous si vous aviez plus de 30 milliards de dollars qui traînent sur un compte à la banque ? C’est ce que possède MacKenzie Bezos, après son divorce de Jeff Bezos, le patron d’Amazon. Autour de 36 milliards plus précisément. Un accord de divorce qui s’est donc révélé très profitable pour elle. Mais, l’ex-femme de l’ex-homme le plus riche du monde est consciente de ce qu’elle possède. Beaucoup d’argent. Une « somme disproportionnée » comme elle l’avoue elle-même. Résultat ? Comme beaucoup de milliardaires, elle va jouer à la philanthrope.

Sa première initiative est de poids puisqu’elle s’est jointe au Giving Pledge, une initiative lancée par Warren Buffet et Bill Gates. C’est un engagement des milliardaires à donner plus de la moitié de leur fortune durant leur vie ou bien à leur mort. Une initiative louable qui permet de faire avancer des œuvres caritatives un peu partout sur la planète. Difficile de critiquer une approche qui consiste à donner plutôt qu’à accumuler inutilement.

MacKenzie Bezos en profite aussi pour se démarquer de son époux qui n’a jamais rejoint cet engagement. Beau joueur, celui-ci lui a adressé un message de félicitations.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 28, 2019