Maisie Williams annonce la date du retour de Game of Thrones

La dernière saison de Game of Thrones arrivera en avril 2019, selon l’actrice Maisie Williams qui joue Arya Stark.

Quand la dernière saison de Game of Thrones sortira-t-elle ? C’est la question que se posent tous les fans de la série de HBO. Comme je l’évoquais dans un précédent article, cette année, on n’aura pas droit à une nouvelle saison puisque celle-ci n’arrivera qu’en 2019.

Et dans une interview avec Metro, Maisie Williams (l’actrice qui incarne Arya Stark) donne une nouvelle précision. Selon elle, Game of Thrones sera de retour en avril 2019. « Nous bouclons en décembre et nous diffusons notre premier épisode en avril », déclare-t-elle. Mais comme l’info n’a pas été officiellement confirmée par HBO, on est obligé de considérer celle-ci avec une certaine réserve.

En tout cas, elle est pertinente. A l’exception de la saison 7 qui n’est arrivée qu’au mois de juillet, les premiers épisodes des saisons de la série sont sortis fin mars ou au mois d’avril.

Sur son communiqué annonçant que la saison 8 n’arrivera qu’en 2019, HBO n’avait pas donné d’explications, se contentant de donner des détails concernant les réalisateurs et les producteurs.

« Nous voulons prendre notre temps pour cette saison. Nous le devons au public et à nos fans, pour faire la meilleure saison finale possible », déclare quant à elle Maisie Williams dans son interview.

Les meilleurs épisodes de la série ?

John Bradley, l’interprète de Sam Tarly, avait quant à lui annoncé des épisodes monumentaux lors d’une interview avec le Huffington Post : « Nous avons réuni cette année une équipe de réalisateurs incroyables. Ce sont ceux à qui l’on doit certains de nos plus grands épisodes », a-t-il confié.

« Miguel [Sapochnik] et David [Nutter] ont fait les épisodes les plus dingues des saisons précédentes. Alors clairement, les six épisodes restant, dans la saison 8, vont tous êtres monumentaux. Il fallait des gens capables d’assumer une telle ampleur et de tels enjeux, derrière la caméra. »