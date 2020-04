Malgré la crise, Boursorama Banque annonce 2,3 millions de clients (+26%)

Avec une semaine d’avance sur le calendrier, Société Générale vient d’annoncer ses résultats trimestriels. La crise sanitaire et économique a largement pénalisé le groupe bancaire français qui enregistre une perte nette de 326 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’année.

Avec une volatilité inédite sur les marchés financiers, ce sont principalement les activités de banque de financement et d’investissement (BFI) qui ont pénalisé les chiffres. La Banque de détail s’en sort mieux grâce à une organisation qui lui a permis d’assurer la continuité dans ses opérations. Le groupe se félicite d’avoir « près de 85% des agences et l’ensemble des back offices qui sont restés ouverts », moyennant quelques aménagements.

Boursorama engrange 200 000 clients au T1

Après une année 2019 exceptionnelle, la filiale Boursorama Banque s’en sort plutôt bien sur ce début d’année. Elle enregistre un gain net de 200 000 clients entre la fin de l’année 2019 et le 31 mars 2020, soit une croissance de 26% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Avec ces résultats, la banque en ligne « consolide sa position de leader de la banque en ligne en France ».

Si la banque en ligne s’est largement adaptée pour surmonter la crise, le directeur général Benoît Grisoni reconnaissait volontiers que la consommation était en chute depuis le début du confinement. Boursorama Banque a annoncé hier avoir mis en place une nouvelle carte bancaire « virtuelle » qui permet aux nouveaux clients d’utiliser immédiatement leur carte, sans être pénalisé par les délais d’expédition qui sont parfois sérieusement rallongés.

Dans son communiqué, la banque française ne s’avance toutefois pas sur les performances de recrutement depuis le début du confinement, se contentant de relever une « bonne dynamique commerciale sur le trimestre, en particulier sur janvier et février ».

Assurer la sécurité des collaborateurs

La banque en ligne a réussi à s’organiser pour « accompagner ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs ». Le DG du groupe nous expliquait plus tôt ce mois-ci que seulement 10% des effectifs (soit 80 personnes) se déplaçaient chaque jour physiquement au bureau – et sous condition de ne pas utiliser les transports en commun. Le reste des collaborateurs de Boursorama Banque a été mis en télétravail, ce qui permet d’assurer à l’établissement en ligne l’accompagnement dans les ouvertures de compte et la gestion des clients au quotidien.

Cette organisation que l’on retrouve chez Boursorama Banque s’inscrit pleinement dans l’engagement du groupe qui s’articule autour de 3 objectifs, que le PDG Frédéric Oudéa a rappelé dans son communiqué : « protéger la santé de nos clients et de nos collaborateurs en appliquant les mesures de sécurité dans l’ensemble de nos sites et activités, assurer la continuité d’activité en tant qu’opérateur d’importance vitale, et accompagner toutes nos parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs, communautés et associations, dans cette période particulièrement difficile ».