Marvel pourrait racheter DC Comics : la folle rumeur du moment

C’est une information qui est tellement dingue que si on ne sait pas vraiment s’il faut la prendre au sérieux. Tout commence avec le renvoi de Dan Didio, le co-éditeur de DC Comics, véritable figure tutélaire de l’entreprise. Cela faisait plus de 10 ans qu’il était quasiment seul aux commandes. Mais, AT&T a décidé de l’écarter, dans ce qui serait une grande manœuvre de restructuration chez DC Comics. Mais, les choses pourraient bien aller un peu plus loin que ça. On parle tout simplement de la possibilité que ce soit Marvel qui en fasse l’acquisition.

Marvel, futur titan du secteur ?

Les deux entreprises et leurs univers sont au cœur d’une rivalité qui est devenue légendaire au fil des années. Mais, objectivement, ces dernières années, difficile de ne pas juger que le succès s’écrit clairement chez Marvel. Si DC Comics vient de remporter un nouvel Oscar grâce au Joker, c’est l’arbre qui cache la forêt du Marvel Cinematic Universe. DC Comics tente d’inverser les choses, mais le succès très limité du film sur Harley Quinn prouve que ce n’est pas vraiment chose aisée.

C’est surtout le secteur des comics qui est concerné par cette rumeur. Mais, difficile de ne pas voir les liens entre comics et films, du côté de l’identité des entreprises. Si AT&T décide effectivement de se retirer de ce secteur, Marvel serait donc en bonne position pour faire un achat.

A noter qu’il pourrait aussi ne s’agir que d’une provocation destinée à faire réagir les fans. Parmi les autres stratégies évoquées, on trouve la volonté de confier des comics à des auteurs et réalisateurs de cinéma. JJ Abrams en gère par exemple un chez Marvel.

Pour l’instant, la rumeur est à prendre avec beaucoup de prudence. Mais on ne peut s’empêcher de s’interroger : et si… ?