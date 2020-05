Samsung et Xiaomi ont dominé les ventes du premier trimestre grâce à leurs smartphones abordables

Le marché des smartphones est de plus en plus dominé par les modèles milieu de gamme. C’est ce qu’on pourrait conclure d’une étude publiée par la société Strategy Analytics et qui concerne les ventes du premier trimestre 2020. En effet, d’après cette étude, les 6 smartphones les plus populaires de ces trois premiers mois de l’année étaient (dans l’ordre) le Samsung Galaxy A51, le Redmi 8 de Xiaomi, le Samsung Galaxy S20+, le Samsung Galaxy A10s, le Redmi Note 8 et le Samsung Galaxy A20s.

Les gens ont de plus en plus tendance à choisir des mobiles qui ont de bonnes caractéristiques, mais un prix abordable, au lieu de se ruer sur les appareils premium qui coûtent de plus en plus cher. Et pour Juha Winter, associate director chez Stategy Analytics, cette tendance est accentuée par la pandémie. « Alors que les opérateurs de téléphonie mobile ont réduit leurs subventions ces dernières années et que de nombreux pays sombrent dans une récession post-virale, les consommateurs de smartphones dans le monde deviennent de plus en plus sensibles aux prix et recherchent de nouveaux modèles Android offrant le meilleur rapport qualité-prix », a-t-il indiqué.

Pour ce responsable de Strategy Analytics, Android entre dans une ère post-premium. Et comme le note le site The Verge, cette tendance est confirmée par une autre étude réalisée par la société Canalys, mais dont le classement des smartphones est différent. Mais si les utilisateurs de smartphones Android tendent de plus en plus à se tourner vers les modèles milieu de gamme qui offrent de bons rapports qualité-prix, les clients d’Apple continuent d’acheter les modèles premium de la firme de Cupertino.

Un classement sur lequel l’iPhone SE devrait également faire son apparition

Néanmoins, cette année pourrait être assez particulière puisqu’Apple propose maintenant un iPhone milieu de gamme : l’iPhone SE (2020). La dernière fois que la firme avait lancé un iPhone plus abordable que sa gamme habituelle, c’était en 2016.

L’iPhone SE (2020) a une fiche technique assez modeste et un design compact, mais il utilise le même processeur A13 que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Cela garantit que l’appareil aura de bonnes performances et d’après Apple ce modèle pourrait inciter de nombreux utilisateurs de smartphones Android à basculer vers iOS cette année.