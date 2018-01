Mercedes immortalise sa nouvelle Classe G dans de la résine

Pour la sortie du nouveau modèle de la Classe G, Mercedes a dévoilé une campagne publicitaire imprégnée de pop culture et de nostalgie.

Rappelez-vous, à la fin de l’année 1993 sortait un film qui a marqué des générations et est encore aujourd’hui une référence en matière d’effets spéciaux : Jurassic Park. Parmi les scènes les plus célèbres du film figure la séquence expliquant comment les dinosaures avaient été recréés à partir de l’ADN d’un moustique préservé dans de la résine.

Pourquoi suis-je en train de vous parler de Jurassic Park alors que le titre évoque Mercedes ? Tout simplement car les communicants de la marque ont très certainement dû s’inspirer de cette scène pour imaginer leur nouvelle campagne de publicité.

Résine, prouve que tu existes

Dans une vidéo d’environ 180 secondes, la marque automobile dévoile sa nouvelle gamme de voiture, la G-Class. L’entreprise allemande met ainsi ce modèle à rude épreuve en le testant sur différentes pistes : goudronnée, poussiéreuse et montagneuse.

À la fin, elle est mise dans un cube rempli de résine, comme si la voiture avait été fossilisée (vous voyez le lien ?). Pour Mercedes, l’objectif est de montrer que sa voiture a toujours gardé ses valeurs, et ce depuis 1979. C’est aussi une occasion de démontrer que ses produits n’ont pas pris une ride avec le temps. Rappelons aussi que le lien entre Mercedes et Jurassic Park était également visible dans la le dernier épisode de la saga, Jurassic World, ou le GLE figurait dans un placement de produit en avant-première, comme un teasing plusieurs mois avant sa présentation officielle.

La vidéo est en tout cas magnifiquement réalisée avec de superbes effets de ralentis et une belle mise en valeur de la Classe-G.

Petite histoire de la Classe G

Sorti en 1979, le premier modèle de la classe G était destiné à une application militaire avant d’évoluer et de passer du statut d’utilitaire à celui de véhicule civil. Un an après, Mercedes a conçu une autre variante plus originale destinée au pape Jean-Paul lors de sa visite, en 1980, en Allemagne.

En 1983, le constructeur a mis au point un autre modèle Class G pour les pilotes Claude Brasseur et Jacky Ickx qui remportèrent la victoire de la catégorie des voitures particulières lors du Rallye Paris-Dakar. Enfin, en 1989 et à l’occasion du 10e anniversaire de son véhicule, le constructeur allemand a mis au point la série 463, un modèle plus confortable et plus évolué.

En 2018, c’est donc avec une vidéo empreinte de nostalgie que la marque dévoile le nouveau modèle de son Mercedes G-Class.