Microsoft : un sticker officiel pour transformer la Xbox One X… en Xbox première génération

Par le biais d’un sticker (officiel), il est possible de donner des airs de Xbox première génération à votre surpuissante Xbox One X.

Un sticker officiel pour la Xbox One X de Microsoft

Cela fait quelques années maintenant que la folie retrogaming bat son plein, avec de nombreux joueurs qui souhaitent retrouver le charme des jeux d’antan, ceux qui nous faisaient vibrer sur NES, Super Nintendo, MegaDrive, Dreamcast ou même plus récemment sur PlayStation, Xbox… Du côté des constructeurs, on a évidemment pris conscience du potentiel du retrogaming, et si Nintendo a joué le jeu de la console Mini avec ses NES et Super Nintendo, chez Microsoft, on propose depuis quelques mois déjà la rétrocompatibilité Xbox, permettant de joueur aux jeux de première génération sur la Xbox One X (et les autres générations de Xbox One).

De même, côté hardware, Hyperkin a lui aussi surfé sur la vague retrogaming en proposant récemment une réplique moderne de ce bon vieux pas Duke, l’imposante manette livrée à l’époque avec la première Xbox. Une manette qui dispose de la précieuse licence officielle Microsoft, tout comme ce nouveau sticker Console Skin for Xbox One X : Original Xbox, référencé du côté de chez Controller Gear, et qui permet de donner des airs de Xbox première génération à la surpuissante Xbox One X.

Retrouvez la Xbox One X au meilleur prix

Ainsi, contre la somme de 29,99 dollars, il est possible de faire l’acquisition de ce sticker « made in the USA« , qui va venir se placer en toute simplicité sur la dernière-née de Microsoft, le but étant simplement de relooker cette dernière à la mode Xbox de novembre 2001. Microsoft promet un vinyle de qualité, avec la possibilité de coller et décoller le sticker sans jamais laisser la moindre trace sur la console. Evidemment, le sticker ne vient aucunement gêner les capteurs de la Xbox One X.

Pour les intéressés, il est d’ores et déjà possible de passer commande, en passant directement par le site web de Controller Gear. Rappelons que ce même Controller Gear est à la base du socle de recharge officiel pour la nouvelle manette Sport White de la Xbox One.

(Images : THM)