Microsoft Teams annonce des nouveautés (pour contrer Zoom)

Depuis le début de la crise du COVID-19, les applications de visioconférence sont devenues extrêmement populaires. Et parmi ces apps, il y a Microsoft Teams, un service similaire à Slack qui inclut également une fonctionnalité de visioconférence.

Il y a quelques jours, la firme de Redmond indiquait que le nombre d’appels vidéo sur Teams a augmenté de 1 000 % au mois de mars. Et visiblement, Microsoft compte surfer sur cette vague en dopant cette fonctionnalité.

Dans un tweet publié cette semaine, Microsoft annonce un changement important pour les visioconférences. En substance, la firme augmente le nombre de participants qui peuvent être affichés simultanément sur l’écran durant un appel. Cette limite passera bientôt à 9 participants.

We heard you! We're increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the #MicrosoftTeams meeting stage to 9. Rolling out soon. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq

