Millenium : la saga reviendra sous forme de série pour Amazon Prime Video

Millenium fait partie de ces sagas qui auront beaucoup plus marqué l’histoire littéraire que cinématographique. Les trois romans policiers écrits par l’auteur suédois Stieg Larsson ont très vite fait partie des incontournables pour de nombreux amateurs du genre. Une success story qui s’est poursuivie avec des suites sous la plume de David Lagercrantz. Du côté du cinéma, l’histoire est en revanche très loin d’être aussi belle. Si le premier film (2009) s’est avéré un vrai succès, les deux suivants ont vu la qualité aller décroissante. On ne parlera même pas de Ce qui ne me tue pas, sorti en 2018 et qui a peu ou prou, enterré la franchise. Entre les deux, le film de David Fincher en 2011 aura constitué l’exception majeure. C’est du moins ce que l’on pensait jusque-là. Amazon semble décidé à lui donner une nouvelle jeunesse avec un programme ambitieux.

Une série Millenium pour Amazon Prime Video

La plateforme de streaming du géant du e-commerce est capable du meilleur comme du pire, mais prend surtout de vrais risques côté productions originale. Ce fut notamment le cas avec la série The Boys et dans une moindre mesure avec Hunters.

Selon les informations de Variety, la maison de production Left Bank Pictures va développer une série pour Amazon Prime Video. La série, nommée provisoirement The Girl with the Dragon Tattoo prendra toutefois une direction différente puisque l’idée sera de se centrer sur le personnage de Lisbeth Salander, hackeuse de génie, anti-héroïne et enfant martyr. Toute une promesse qui prendra place dans une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages.

Paradoxalement, David Lagercrantz, celui qui a repris l’écriture de la saga littéraire avait eu des mots prémonitoires après la publication du sixième livre. Il avait ainsi annoncé que le personnage de Lisbeth était « immortel » et qu’elle allait « continuer à vivre d’une manière ou d’une autre à la télé, au cinéma ou dans d’autres livres ».