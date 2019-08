Misfit présente une montre connectée au prix de lancement attractif

Face à Google, Samsung, Apple et depuis peu Xiaomi souhaitant sortir une montre connectée proche de l’Apple Watch, Fossil cherche à faire sa place sur le marché des montres connectées avec des produits sobres et élégants. Mais pour les sportifs, il faudra davantage se tourner vers Misfit, une marque à la propriété de Fossil. Cette dernière vient d’ailleurs de présenter « Vapor X ». Son prix de lancement a le mérite de faire parler d’elle.

Une montre connectée bien équipée et accessible (pour l’heure)

Elle mesure 42 mm, et son boîtier est en aluminium. Son poids concurrence les modèles les plus fins de l’Apple Watch (43 contre 40 grammes), et lui permet de pouvoir la porter sans inconfort, notamment pour le sport.

Ses équipements font d’ailleurs d’elle une montre pouvant être utile pour le sport, bien que certains modèles plus poussés (chez Garmin par exemple) puissent accueillir des fonctionnalités supplémentaires. Avec la Vapor X, l’on peut retrouver un cardiofréquencemètre ainsi qu’un GPS. Parmi les autres équipements, une puce NFC, un processeur Snapdragon Wear 3100, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage. En outre, le boîtier indique une étanchéité jusqu’à 30 mètres de profondeur.

L’écran rond de 1,19 pouce est AMOLED, proposant une autonomie de plus d’une journée (voire deux jours plein avec le mode d’économie d’énergie). Il garantira une qualité d’image à la hauteur d’une concurrence plus chère. Car en termes de prix, Misfit veut attirer une nouvelle clientèle, et proposera sa montre à 199 $ en prix de départ, avant de positionner le produit à 279 $.

Face à la Gen 5 de Fossil

L’entreprise de produit fitness « Misfit » appartient à Fossil depuis 2015, et c’est en 2017 que la marque a proposé son premier modèle à part entière. Avec la Vapor X, le lien de parenté est clair, bien qu’il subsiste une différence dans le niveau d’équipements.

Chez Fossil, il existe la Gen 5, au prix de 295 dollars, qui vient d’être présentée il y a quelques semaines. Elle propose une solution plus puissante, notamment avec son giga de mémoire vive et ses 8 Go de stockage. En outre, la Gen 5 possède un haut-parleur, qui pour le coup, n’a pas été annoncé sur la montre de Misfit. Le contrôle vocal devrait également permettre de réceptionner des appels avec un iPhone, directement depuis la montre de Fossil.

Plus décontractée, la Vapor X de Misfit aura le mérite de proposer un niveau d’équipements intéressant en vue de son prix de lancement. Par ailleurs, une fois son prix classique en vigueur, les seuls 15 dollars de différences avec la Gen 5 de Fossil feront davantage hésiter. Alors plutôt un look sobre (Fossil) ou décontracté (Misfit) ?