Moscou vend l’accès à ses caméras de surveillance pour moins de 500 dollars

Dans les rues de la capitale russe, il y a près de 175000 caméras de surveillance, parmi celles-ci, 4000 sont positionnées dans des endroits extrêmement fréquentés, sans compter qu’en 2017 le maire de Moscou a annoncé que 3000 d’entre elles embarquent une technologie de reconnaissance faciale pilotée par le gouvernement.

Sur le site web officiel de ce système de surveillance, on peut lire que les données extraites peuvent être consultées par les employés du gouvernement fédéral, le maire de Moscou, les forces de l’ordre et les autorités exécutives. Cependant, le média d’investigation MBKh Media vient de rédiger un rapport plutôt inquiétant. Selon le média russe, les identifiants qui permettent d’accéder à ce site sont vendus en ligne sur des forums. Plus grave encore, Andrey Kaganskikh, le journaliste à l’origine de ce rapport explique que ces données sont vendues par des policiers de la ville de Moscou, ou des cadres du gouvernement.

De ce fait, une personne mal attentionnée ou non, peut trouver des identifiants à vendre sur internet pour accéder à l’ensemble des caméras de la ville de Moscou. Comme on l’a dit plus haut, certaines utilisent la reconnaissance faciale, une technologie en pleine expansion dont une telle quantités de données pourrait fournir de la matière pour entrainer n’importe quelle IA.

L’enquête révèle qu’il suffit de 30 000 roubles, sois 470 dollars, pour avoir accès à ces informations. C’est une somme dérisoire que n’importe quelle entreprise ou organisation peut dépenser facilement pour accéder à une telle mine d’or. Comme vous pouvez vous en douter, il ne manque pas d’acheteurs, surtout que la plupart des forums sur lesquels ont peut trouver les identifiants nécessaires sont indexés par les principaux moteurs de recherche.

La reconnaissance faciale fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Alors que les États-Unis s’apprêtent à rendre cette technologie obligatoire dans ses aéroports pour ses citoyens mais aussi pour les voyageurs, d’autres villes comme San Francisco continuent de s’opposer à ce processus dans ses rues.