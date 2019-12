Quels sont les pays où il y a le plus de caméras de surveillance ?

Petit à petit, la reconnaissance faciale atteint les villes et les entreprises, au point que certains préfèrent bannir totalement la technologie. Mais dans les rues et lieux publics du monde entier, le regard des caméras de surveillance s’est démocratisé. Malgré des disparités dans leur nombre, chaque pays et chaque ville voient fleurir « CCTV ».

Pour établir un constat mondial de cette augmentation, l’entreprise de sécurité informatique Precise Security a élaboré un classement des villes et pays les plus couverts par les caméras de surveillance. Les données sont colossales, bien que certains pays ne divulguent pas forcément leur recensement. Vous serez ravi de découvrir qu’en France, 1,65 million d’installations sont en service à l’heure actuelle, soit plus qu’en Corée du sud.

200 millions de caméras de surveillance en Chine

Le pays possédant le plus de caméras de surveillance n’est pas une surprise. Il s’agit de la Chine, qui prétend posséder pas moins de 200 millions de caméras de surveillance. Un chiffre astronomique, qui se décortique au travers de ses villes : 8 parmi elles sont dans le top 10 des villes possédant le plus de caméras de surveillance.

À ce titre, on retrouve Shanghai, avec près de 3 millions de caméras disposées dans sa ville, aux plus de 26 millions d’habitants. La seconde est Chongqing, avec près 2,57 millions de caméras. Viennent ensuite Shenzhen et Tianjin.

Néanmoins, rapporter le nombre de caméras de surveillance par rapport au nombre d’habitants ne place pas la Chine comme le principal pays du classement. En cherchant à connaître le nombre de caméra pour 100 habitants, les États-Unis passent en première position, à 15,28 caméras de surveillance pour 100 individus, contre 14,36 en Chine.

Comme vous pourrez le découvrir dans l’infographie fournie par Precise Secure ci-dessous, les États-Unis possèdent un nombre de caméras de surveillances qui reste sensiblement plus faible qu’en Chine. Celles-ci sont 50 millions à être recensées, soit quatre fois moins. Par ailleurs, les deux puissances sont loin devant les autres pays du classement. Leur avance est incontestée, et l’Allemagne qui arrive en troisième position admet n’avoir « que » 5,2 millions de caméras.

© Precise Security

En Europe, Londres est la ville la plus surveillée

Sécurisée ou surveillée, choisissez votre manière de qualifier la mesure du nombre de caméras de surveillance. En tout cas, en Europe, leur nombre progresse aussi, et l’Allemagne est suivie de près par le Royaume-Uni, qui possède 5 millions d’équipements sur son sol. Il faut dire qu’en Angleterre, Londres fait partie des villes des plus fournies. Il est très facile de le remarquer dans ses rues : rapporté au nombre d’habitants, les quelque 627 000 caméras donnent aux sécurités du pays le pouvoir de posséder 6,87 caméras pour 100 individus. La ville fait mieux que Pékin, et se place en sixième position du classement.

Pourquoi la Russie ne figure pas au classement ?

Terminons de découvrir cette étude en se penchant sur plusieurs pays figurant parmi les abonnés absents. Où se situent la Russie, le Brésil et l’Inde ? Ces trois pays ne communiquent pas l’intégralité de leurs informations, au sujet du nombre d’installations de surveillance qu’ils possèdent, et cela explique qu’ils ne figurent pas dans le classement.

En Russie, seulement deux villes sont recensées, si l’on se fixe sur les données de l’étude. Il s’agit de Moscou et Saint-Pétersbourg. En cumulé, 195 000 caméras sont en service, un nombre bien supérieur au Brésil. Car de l’autre côté de l’Atlantique, le nombre de villes recensé a beau être plus important, il ne compte que 22 284 caméras. De son côté, l’Inde fait mieux, avec 274 784 équipements.