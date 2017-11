Motorola se moque de Samsung (qui se moquait d’Apple) dans sa nouvelle publicité

Il y a quelques semaines, Samsung se moquait d’Apple et de son iPhone X dans une publicité comparative. C’est désormais au tour de Samsung d’être gentiment attaqué par Motorola. On peut voir la filiale de Lenovo vanter les mérites de son Moto Z2 Play et de ses Moto Mods.

Samsung se moque d’Apple dans une publicité… et Motorola lui répond

Depuis plusieurs années déjà, Samsung n’hésite pas à user de la publicité comparative et a fait d’Apple sa cible prioritaire. La récente sortie de l’iPhone X était une occasion immanquable pour la marque sud-coréenne qui a décidé d’opposer le dernier smartphone à la pomme à son Galaxy Note 8.

Un duel au sommet entre deux modèles haut de gamme qui a fait son petit effet sur la toile et YouTube. La vidéo de Samsung compte en effet plus de 23 millions de vues et n’a pas manqué de faire réagir.

Si vous n’avez pas vu la vidéo, on vous laisse la découvrir :

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé

Volonté de « ridiculiser » son concurrent, de se moquer gentiment de son meilleur ennemi (et relancer une petite guerre des fans) ou hommage permanent de Samsung à Apple comme le pense Eric, chacun se fera son opinion.

On pensait en tout cas que l’histoire en resterait là, mais c’était sans compter sur Motorola. La filiale de Lenovo a décidé de reprendre la publicité et l’histoire racontée par Samsung pour vanter les mérites de son smartphone.

Dans cette nouvelle publicité, notre fan d’Apple fraîchement converti aux smartphones de Samsung et plus précisément au Galaxy Note 8 rentre chez lui. Fier de son nouveau smartphone, il n’a pas oublié de jeter un œil à la file d’attente devant un Apple Store sur le chemin du retour et s’installe pour regarder une vidéo.

Sa copine le rejoint alors, mais elle ne semble pas enthousiaste à l’idée de regarder la vidéo du couple sur l’écran du Galaxy Note 8. Elle sort alors un Moto Z2 Play équipé d’un Moto Mod qui permet de transformer le smartphone en picoprojecteur.

La publicité se termine avec la mention « Up-upgrade to Motorola » et fait directement référence à celle de Samsung. La marque sud-coréenne avait terminé sa vidéo avec le message « Upgrade to Galaxy ». C’est ce qu’on appelle « l’arroseur arrosé ».