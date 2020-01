N26 a franchi le cap des 5 millions de clients

D’ici quelques années, N26 espère bien repenser à ce chiffre comme une petite victoire de début de carrière : la néo-banque vient officiellement de franchir les 5 millions de clients avec son offre bancaire. Elle qui vise d’ores et déjà les 50, voire les 100 millions d’utilisateurs. Face à Revolut, son principal concurrent parmi les néo-banques, la course est lancée. Le cap dépassé aujourd’hui a déjà de quoi en dire beaucoup.

N26 est la banque de 5 millions de personnes

Depuis le lancement de son premier produit au grand public en 2015, N26 a fait un joli parcours. Les 670 millions de dollars qu’elle a levé lui ont permis de résister à la concurrence accrue des banques en ligne et à la saturation des offres sur le marché. Elle est aujourd’hui la banque de 5 millions d’individus, dont plus d’un million dans l’Hexagone. Elle doit cela à une stratégie qui a transigé dans le temps, en passant d’une offre réservée aux voyageurs et aux jeunes actifs, vers une banque beaucoup plus large, parfois principale, et utilisée dans un usage quotidien pour ses clients.

Pour franchir la barre des cinq millions, N26 s’est petit à petit installé dans les esprits européens dont la France. Mais c’est aussi de l’autre côté de l’Atlantique qu’un basculement a eu lieu : N26 est arrivé sur le sol américain en fin d’année dernière avec son déploiement aux États-Unis. En Amérique du Sud, N26 a aussi des ambitions, elle vise le Brésil, où « notre arrivée est en phase de préparation », indiquait Jérémie Rosselli, le Directeur Général de N26 France, dans une interview à Presse-citron.

La croissance de la néo-banque est aussi passée par un investissement conséquent sur ses produits, avec une gamme qui va de l’offre gratuite aux versions premium N26 You et Metal. « Nous utiliserons également cet argent (des levées de fonds ndlr) pour développer notre offre produit. Nous investissons massivement dans le recrutement des équipes produit et tech, car ce sera un élément clé de différenciation dans le futur. Par conséquent nous avons beaucoup de projets de produits en préparation » détaillait Jérémie Rosselli à Presse-citron.

Cap vers les 100 millions

N26 se souviendra peut-être de ce cap comme d’un premier pas, d’un tout petit avancement comparé au reste de ce qui attend l’entreprise. Il faut dire qu’à la même hauteur que Revolut qui compte tripler ses acquisitions de clients en 2020, N26 compte dépasser les 50, et les 100 millions de clients. Dans leur communiqué de presse, la barre de la centaine de millions y figure déjà comme la « vision » de la néo-banque.

N26 n’a toutefois pas indiqué à quel horizon de temps elle espère atteindre ce niveau. À l’heure actuelle, 12 000 demandes de création de comptes sont traitées chaque jour. En 2019, le nombre de clients a augmenté de 125 % – soit plus qu’un doublement de son nombre d’utilisateurs. Il faudra maintenant que cette tendance exponentielle se poursuive et que son déploiement à l’international continue.

