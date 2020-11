N26 veut faire de son compte gratuit… un compte payant

N26 vient d’annoncer aujourd’hui l’arrivée d’un quatrième compte bancaire. L’offre, baptisée « Smart », coûte 4,90 € par mois. Un moyen de se positionner à nouveau face aux banques en ligne aux tarifs parfois bien plus attractifs que les comptes premium des néo-banques…

En mettant à la lumière ce nouveau compte, N26 veut mettre dans l’ombre son compte bancaire gratuit. Il évoluera, lui aussi, au courant du mois de décembre ou de janvier selon le service de presse contacté cet après-midi par Presse-citron. Pour tenter d’appâter ses nouveaux clients vers « Smart » et non « Standard » (gratuit), N26 prépare la suppression de sa carte bancaire physique.

Jeu d’équilibriste

Les néo-banques continuent de se conduire comme des startups. Ce qu’elles sont. Dans un premier temps, N26 se devait d’afficher une offre gratuite pour attirer le plus de monde et convaincre les investisseurs de l’intérêt de leur établissement bancaire. Mais aujourd’hui, la conversion vers des cartes bancaires payantes est une priorité. Les néo-banques souffrent et sont dans des postures bien délicates financièrement, et d’autant plus depuis la pandémie.

La croissance de N26 ne devra donc plus passer par des clients gratuits. Mais pour cela, le jeu d’équilibriste de l’établissement fait de ses différentes formules une offre de moins en moins claire pour les clients.

Voyez par vous-même : N26 Smart, à 4,90 €, se démarque par la fonctionnalité de l’arrondi lors des paiements permettant d’épargner dans des sous-comptes prévus à cet effet sur l’application. La deuxième différence concerne l’accès au service client par téléphone, indisponible sur le compte gratuit.

Demander aux clients de payer pour qu’ils puissent avoir un bon service en cas de problème n’était donc pas très judicieux, à partir du moment où il s’agit de la principale différence entre les deux comptes. C’est peut-être pourquoi N26 a décidé de « supprimer » la carte physique de son offre gratuite. Mais là encore, dans les faits, le remodelage ne sera pas si tragique. Les anciens clients conserveront leur carte et les nouveaux pourront en commander une en l’échange de 10 €. Un changement qui ne changera rien ? C’est un peu l’idée.

De son côté, le directeur général de N26 en France Jérémie Rosselli veut plutôt le justifier par la crise sanitaire. « Certains ne veulent plus avoir de carte et la crise du coronavirus a accéléré cette tendance » indiquait-il ce matin à nos confrères de MoneyVox. Rappelons qu’il y a un mois pourtant, l’avis ne semblait pas partagé par la néo-banque qui incitait les clients premium à commander une deuxième carte bancaire…

Chez N26, le tracas d’un compte bancaire gratuit

Au final, N26 veut faire de son compte gratuit un compte payant. Le tout sans créer de scandale ni de frustrations chez les clients. En découlent donc deux comptes bancaires pas si différents. Mais pour un nouveau client qui ne lirait pas les détails du compte Standard à l’avenir, il pourrait être amené à souscrire au compte « Smart » pour sa … carte bancaire physique.

Pour lui rien ne changera vraiment alors qu’il aurait pu souscrire à l’offre gratuite et commander une carte bancaire physique en supplément. Mais pour N26, ce sera peut-être l’unique bouée de sauvetage à une crise difficilement traversable.

Rendez-vous donc l’année prochaine pour de réelles nouveautés chez la néo-banque. En 2021, N26 You deviendra « N26 International » et N26 Metal deviendra « N26 Unlimited ». Au menu, de l’épargne et du crédit, et davantage d’assurances sur les cartes bancaires.