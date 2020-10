Les cartes bancaires N26 prennent un avantage sur Revolut

N26 annonce la possibilité de commander une seconde carte bancaire pour ses clients You et Metal, permettant d’être sûr de pouvoir toujours en avoir une avec soi et régler ses achats. La néo-banque vient de l’annoncer pour ses utilisateurs premium, et chacun d’eux peuvent désormais commander une carte de débit via l’application N26.

Cette stratégie vise frontalement Revolut, le concurrent direct de N26, qui ne propose qu’une livraison gratuite en cas de perte ou de vol de notre carte bancaire. Chez le concurrent, le rachat d’une carte Metal coûte 39,99 €. N26, quant à lui, propose maintenant de commander une seconde carte pour 10 € seulement.

En revanche, il faut bien préciser que seule la carte You est comprise dans l’offre à ce prix-là. Les abonnés N26 Metal souhaitant en profiter recevront donc une carte seconde de type N26 You bien qu’elle proposera l’ensemble des avantages du compte Metal.

Comment commander une seconde carte bancaire N26 ?

Pour pouvoir se doter d’une carte de secours, il faudra passer par l’application N26 (lire ici notre avis N26), puis de se rendre sur la rubrique « Aller plus loin avec N26 ». Un lien vers « Commander une carte additionnelle » s’affichera.

Le coloris de cette carte peut être une nouvelle fois personnalisé pour se différencier de la première carte bancaire que nous avons. La dernière étape consistera à renseigner l’adresse de livraison et accepter les conditions d’utilisations.

N26 essaye tant bien que mal de se distinguer de Revolut, en investissant ici sur un avantage qui pourrait bien faire balancer les particuliers qui hésitent entre Revolut et N26 (lire notre comparatif). Chez les banques en ligne, Boursorama Banque et ses compères comptent surtout égaler les néo-banques en termes de cartes bancaires virtuelles.

N26 n’est pas vraiment en avance

En revanche, N26 a commencé à se faire distancer sur plusieurs points face à Revolut, notamment au niveau des fonctionnalités telles que la recharge du compte via carte bancaire, devenue payante chez N26.

Revolut ne suit pas la même stratégie pour pouvoir commencer à convertir ses clients vers ses offres premium Revolut Premium et Revolut Metal. La néo-banque capitalise davantage avec ses services en parallèle, tel que sa marketplace utilisant le cashback et les avantages exclusifs pour pousser ses utilisateurs à dépenser.

Les crypto-monnaies et le trading sont aussi de points qui la distinguent du reste du marché, et Revolut s’est positionnée suffisamment tôt sur les offres de cartes bancaires pour mineurs et pour professionnels.

En reste que N26 est toujours dans la course. Elle compte plus de 1,5 million de clients en France et annonçait il y a deux mois avoir dépassé les 500 000 clients aux États-Unis. L’année prochaine, selon Bloomberg, un nouveau tour de table pourrait faire décoller la banque en ligne au-dessus des 3,5 milliards de dollars, sa capitalisation actuelle.