La NASA annonce avoir été victime d’un piratage informatique

Une note interne de la NASA révèle que celle-ci a été victime d’un piratage informatique. En effet, l’agence américaine a annoncé qu’elle avait prévenu ses employés en précisant qu’une enquête était en cours.

La NASA ne sait pas encore qui est à l’origine de l’attaque

Selon la NASA, le piratage informatique a été découvert le 23 octobre, mais elle n’a pas évoqué le sujet jusqu’ici. Si l’agence n’explique pas pourquoi elle a préféré garder le silence sur le sujet, l’on peut supposer que l’enquête suivait son cours et que les autorités lui ont indiqué de ne rien dire.

Plus concrètement, ce piratage informatique a entraîné le vol des données personnelles de ses employés. Plusieurs informations personnelles ont été compromises, à l’exemple des numéros de sécurité sociale. Des employés actuels, mais aussi des personnes ayant travaillé pour l’agence il y a plusieurs années sont concernés.

Pour l’instant, la NASA ne sait pas encore qui est à l’origine de ce piratage et le nombre de personnes impactées. Dans le mémo, elle indique : « Une fois identifiée, la NASA fournira des informations de suivi spécifiques aux employés, passés et présents, dont les données personnelles ont été affectées, afin d’offrir des services de protection de l’identité et des ressources connexes, le cas échéant ». Les différentes missions de l’agence spatiale ne semble pas avoir été impactées par cette attaque informatique.

Depuis sa création dans les années 50, l’agence spatiale américaine a été la cible de trois piratages, incluant celui-ci. En 2011, un pirate informatique avait effectivement réussi à s’introduire dans plusieurs serveurs de la NASA, ce qui avait démontré la fragilité certaine de l’infrastructure. Elle avait ensuite lancé un audit de ses réseaux afin d’assurer, à l’avenir, la sécurité des informations.

Source