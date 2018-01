Les navigateurs mobiles d’Opera protègent contre le minage de cryptomonnaies

Si la plupart des services gratuits que vous utilisez sur la toile gagne de l’argent grâce à la publicité, d’autres ont trouvé un nouveau mode de monétisation : le minage de cryptomonnaies.

Comme cette opération a besoin d’une certaine puissance de calcul, des sites web se servent de scripts pour exploiter les machines de leurs visiteurs afin de miner et de gagner de l’argent à l’insu de ceux-ci.

De ce fait, le mois dernier, Opera a décidé d’intégrer une protection contre ces scripts sur son navigateur pour ordinateurs. En effet, pour la société, il s’agit d’un problème sérieux qui affecte actuellement plus de 500 millions d’ordinateurs.

Mais il semblerait qu’en plus des ordinateurs, les smartphones soient également concernés. Et moins d’un mois après le lancement de la protection contre le cyptojacking sur la version PC de son navigateur, Opera lance une fonctionnalité similaire sur ses navigateurs mobiles.

« Lorsque vous naviguez sur le web, il n’y a pas d’indices visuels que votre appareil est exposé », explique Jan Standal, vice-président du marketing produit chez Opera. « Une seule page web peut prendre jusqu’à 4,5 heures de votre autonomie ».

Sur Twitter, Opera annonce ainsi l’arrivée de la protection contre le minage sur ses navigateurs pour smartphones. La nouvelle protection s’active par défaut avec le bloqueur de publicités natif.

Opera´s mobile browsers now have the new cryptocurrency mining protection 💪 Check whether your browser protects you at https://t.co/kYpDmAiO8l 💯 pic.twitter.com/tX8Ia3XjO1

— Opera (@opera) January 22, 2018