NeoMano, le gant pour aider les paralysés sera envoyé cet été par Neofect

Un succès sur Indiegogo

Que de chemin parcouru en un an. Au CES 2018, on avait découvert pour la première fois Neofect et son fameux gant NeoMano destiné à aider les personnes souffrant d’un handicap au niveau des mains, qui n’ont pas une mobilité complète du fait de cette paralysie partielle.

Puis, le mois dernier, l’entreprise bouclait enfin son financement participatif sur Indiegogo. Au total, près de 29.000 dollars ont été levés (25.3000 euros), soit 130% de l’objectif initial. Bref, un véritable succès du grand public qui va donc débarquer auprès des consommateurs durant l’été, si on en croit les annonces qui viennent d’être faites.

Neofect, l’entreprise qui se fait attendre

Neomano, l’accessoire conçu par Neofect est donc un appareil en cuir qui se met sur la main et est prévu pour ceux qui ont été victimes d’une attaque cardiaque, cérébrale ou d’un problème de ce type. Il se noue autour de trois doigts et permet aux utilisateur de réaliser des tâches classiques comme se brosser les dents, ouvrir une porte ou boire un verre. Des petits gestes du quotidien qui peuvent faire la différence.

Le gant est connecté à un petit moteur que l’on peut activer depuis l’autre main. Cela active alors des fils en titane qui s’enroulent autour des doigts. Autant dire que ceux présents au CES ont pu découvrir un appareil vraiment prêt ou presque, ce qui permet de rendre crédible la date de livraison annoncée de cet été. L’appareil devrait permettre de soulever des poids allant jusqu’à 1 kg.

Voici ce que donnait une démonstration l’an dernier.

Mauvaise nouvelle toutefois si vous n’avez pas encore profité de l’offre sur Indiegogo, le prix pourrait désormais se révéler un peu trop élevé pour la plupart des bourses. Il faut en effet dépenser près de 2000 dollars pour l’acquérir.

Source