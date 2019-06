Netflix prévoit une série sur les samouraïs façon « Game of Thrones dans la vie réelle »

Si Game of Thrones est officiellement terminé depuis quelques semaines, les plateformes de streaming (et les utilisateurs) ne cessent de chercher la prochaine série qui sera au niveau des aventures imaginées par George R. R. Martin. Si Chernobyl a déjà été évoquée en raison de son succès, Netflix a lui aussi tenté la comparaison en évoquant sa prochaine série.

La série de Netflix s’annonce ambitieuse… et sombre ?

Comme l’indique Deadline dans un article daté de ce jour, Netflix prévoit effectivement de dévoiler une série portant sur les aventures des samouraïs japonais. Inspirée de faits historiques, celle-ci a été décrite par la plateforme de streaming comme étant une sorte de « Game of Thrones dans la vie réelle ».

Baptisée Age of Samurai: Battle for Japan, la série de Netflix mettra en lumière les aventures de Date Masamune, un samouraï du XVIe siècle alors sobrement surnommé « Le dragon borgne ». Deadline rappelle que le japonais a eu un œil arraché suite à la variole lorsqu’il était enfant, avant de tuer l’un de ses frères pour s’assurer la succession du trône auquel il accéda à l’âge de 17 ans. Par la suite, il participa à de nombreux combats pour conquérir les clans alentour, dont ceux de ses propres parents dans les province de Mutsu et Dewa. Agressif et ambitieux, il est également connu pour sa grande cruauté.

Date Masamune est également connu car son casque de combat si particulier, autrement appelé kabuto, aurait inspiré celui que porte le célèbre Dark Vador dans Star Wars.

Si Netflix lui-même compare la future série à « Game of Thrones dans la vie réelle », il est certain que Age of Samurai: Battle for Japan s’annonce prometteur, particulièrement lorsque l’on voit les éléments historiques sur lesquels le show pourra s’appuyer.

Coproduite avec Blue Ant Media, la série de Netflix devrait voir le jour durant l’année 2019, mais aucune date officielle n’a été annoncée pour l’instant. L’on ne sait pas combien de saisons et d’épisodes comptera Age of Samurai: Battle for Japan. Selon Deadline, le tournage est actuellement en cours au Japon, au Canada et aux États-Unis.