Netflix va lever un milliard de dollars pour mieux préparer l’avenir

Netflix ne connaît pas la crise. Alors que la pandémie de coronavirus provoque de lourds dégâts économiques à l’échelle de la planète, le service de streaming vient d’annoncer avoir obtenu 15,8 millions de nouveaux abonnés lors du premier trimestre 2020. Ce chiffre record porte le nombre total de clients à 183 millions. C’est un très bon signe pour la compagnie qui résiste très bien à l’arrivée de nouveaux concurrents comme Disney+ et Apple TV+. Elle doit en plus faire face depuis peu à Peacock, la plateforme de NBC, et le mois prochain à HBO Max qui s’annonce comme un rival très sérieux.

Le montant de la dette de l’entreprise reste élevé

Pour mieux préparer l’avenir, la plateforme vient justement d’annoncer son intention de lever un milliard de dollars. L’idée est d’utiliser cette somme pour acquérir de nouveaux contenus. Ce montant devrait également être alloué aux dépenses d’investissement de Netflix et pour des « transactions stratégiques », selon des analystes.

Cette initiative n’a en soi rien de vraiment surprenant. La guerre du streaming en cours force en effet les services de streaming à dépenser des sommes colossales pour produire de nouveaux films et séries. Rien pour cette année, la société BMO Capital Markets tablait sur 17,3 milliards de dollars dépensés par Netflix. Les montants pourraient même continuer de croître pour atteindre 26 milliards en 2028. Les concurrents ne sont d’ailleurs pas en reste et l’on sait par exemple que Disney a obtenu 11 milliards de dollars de nouveaux financements.

L’entreprise devra toutefois se montrer prudente dans sa gestion, si elle veut rester en capacité de rembourser sa dette. Fin mars, celle-ci s’élevait toujours à 14,17 milliards de dollars. Le premier trimestre est à cet égard rassurant pour Netflix qui a annoncé un bénéfice de 709 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 28 %.

Pour l’heure, tout va donc pour le mieux, mais il reste à voir quel sera l’impact de long terme du confinement et de la crise économique pour la compagnie.