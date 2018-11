Nintendo Switch : Fortnite téléchargé sur près d’une console sur deux dans le monde !

Fortnite explose sur Nintendo Switch

Alors qu’il a récemment permis à Epic Games d’être valorisé à hauteur de 15 milliards de dollars, Fortnite continue d’impressionner les observateurs du monde entier, y compris chez Nintendo. En effet, dans le cadre de l’annonce de ses résultats financiers, le groupe japonais a tenu à revenir sur le cas Fortnite, confirmant que le jeu aurait été téléchargé sur quasiment la moitié des consoles Nintendo Switch dans le monde. Rappelons que la console hybride culmine désormais à environ 23 millions de ventes, ce qui gratifierait donc Fortnite d’environ 11,5 millions de téléchargements.

Sans dévoiler de chiffres, Nintendo annonce qu’au-delà de cette prouesse, Fortnite est encore joué régulièrement par de très nombreux utilisateurs de Switch, qui peuvent d’ailleurs profiter du jeu sans abonnement Switch Online. Un succès aidé également par le côté « gratuit » de Fortnite, puisque le jeu est téléchargeable gratuitement depuis l’eShop, libre aux joueurs ensuite d’opter ou non pour des achats in-game. Un Fortnite qui est également proposé depuis peu en bundle avec la console de Nintendo.

Une fin d’année sereine pour la Nintendo Switch

Plus globalement, Nintendo a tenu à revenir sur le succès de certains titres déjà disponibles, et notamment du récent Super Mario Party, dont les ventes culminent déjà à plus de 1,5 millions d’exemplaires écoulés. Un titre très convivial (voir notre test complet), qui a également entraîné une hausse des ventes des joy-con, pour le plus grand plaisir de Nintendo.

Pour la fin d’année, la Nintendo Switch pourra donc compter sur les titres parus récemment, mais aussi (et surtout) sur le quatuor magique composé de Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Zelda : Breath of the Wild et Splatoon 2. Pour les amateurs de jeux numériques, Nintendo confirme que l’eShop propose désormais plus de 1300 jeux à télécharger, tandis que les collectionneurs de figurines ont permis à la gamme Amiibo de s’écouler à plus de 50 millions d’unités dans le monde. Enfin, Nintendo a tenu à confirmer la distribution de plus de 10 millions de NES Mini et Super Nintendo Mini, ce qui devrait garantir un joli succès pour la (très probable) Nintendo 64 Mini à venir.