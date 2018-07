Nomad crée une borne de recharge à induction pour le Tesla Model 3

Nomad lance aujourd’hui un nouveau chargeur sans fil, mais cette fois-ci spécifiquement pour le Tesla Model 3. Il s’intègre parfaitement dans le socle de chargement du Model 3 et est spécifiquement optimisé pour les iPhone mais s’adapte aussi à tout autre smartphone.

Alors que vous imaginez qu’Elon Musk et son équipe auraient pensé à chaque petit détail au sujet du Tesla Model 3, ils ont réussi à omettre une chose : un socle de charge sans fil pour les smartphones. Bien sûr, il y a une station d’accueil avec deux ports USB qui est faite sur mesure pour les téléphones, dans une voiture ultra-connectée, ne vaudrait-il pas mieux se passer de tous ces fils ?

Tesla Wireless Charger – Model 3 Edition

Heureusement, Nomad a la solution parfaite. L’entreprise a créé un chargeur sans fil haut de gamme qui s’intègre parfaitement dans le socle de recharge du Tesla Model 3. Le support de chargement est alimenté par les deux ports USB et se glisse simplement dans le support initial. Compte tenu du fait qu’il est recouvert d’un caoutchouc antidérapant et qu’il a des parois sur les côtés, le téléphone ne risquera pas de glisser en période de charge.

En plus d’être un ajustement parfait pour Tesla, le bloc a été conçu pour vous assurer une charge rapide. Il y a deux supports de charge de 7,5 watts, ce qui vous permet de recharger deux appareils simultanément. Il y a aussi une batterie intégrée de 6 000 mAh qui peut donner un coup de pouce supplémentaire à vos téléphones, même lorsque la voiture est éteinte.

Et ce ne sont pas seulement les iPhone et autres produits phares qui se chargeront via la borne de recharge sans fil : Nomad promet que n’importe quel téléphone qui a des capacités de charge sans fil fonctionnera avec ce système. Il y a même des entretoises optionnelles dans la boîte qui vous permettront de soutenir facilement des téléphones plus petits pour qu’ils puissent se recharger.

Le socle de charge sans fil destiné au Tesla Model 3 est la dernière création de l’équipe de Nomad. L’entreprise est connue pour la création de produits qui sont à la fois durables et esthétiques. Pour renforcer l’esthétisme de ce produit, des lumières LED y sont intégrées. Ces témoins lumineux servent aussi à savoir si le téléphone est en cours de charge ou s’il est complètement chargé. Vous n’aurez donc pas à déverrouiller votre téléphone pour vous en rendre compte.

Vous pouvez précommander le chargeur sans fil pour le Tesla Model 3 dès maintenant sur le site Nomad. Le chargeur coûte 150 dollars, mais il est disponible en précommande à 130 dollars. Et alors que les commandes pour le Tesla Model 3 accusent toujours du retard, Nomad prévoit de commencer à expédier son bloc de recharge sans fil à partir du 1er septembre.