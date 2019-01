French Tech : nos coups de coeur du CES 2019

Plus de 400 sociétés de la French Tech étaient présentes lors de ce CES 2019 et nous avons décidé de vous concocter une sélection (largement non exhaustive) de celles qui nous ont marqués. Découvrez notre vidéo ci-dessous :

Les grands au rendez-vous

Comme chaque année, des groupes comme La Poste ou Legrand ont marqué le CES de leur présence. Pour le postier national, le stand permettait de mettre en avant à la fois les startups accompagnées, mais aussi les évolutions du groupe sur la vie numérique. Pour tout savoir de leurs annonces, nous avons rédigé un article dédié que vous pouvez retrouver ici.

Legrand, de son côté, nous a présenté sa vision de la maison connectée, et elle tend à simplifier l’installation et l’utilisation de matériel connecté. Les assistants vocaux sont au cœur du processus avec l’intégration de Google Assistant mais surtout Alexa, comme dans l’interrupteur switch présenté lors de ce CES.

Du ludique à l’utile

Lors de notre passage à Eureka Park, la startup qui nous a le plus amusés est Wizama. Leur « console de jeux de société » est un concept ultra ludique et nous nous sommes pris au jeu pendant plus de 15 minutes (et le temps est compté pendant un CES).

🇫🇷 @BeeLife_fr remporte un #CES2019 Award pour sa ruche thermorégulée ▶️ jusqu’à 30% de rendement en plus ! Vivent les abeilles 🐝 #FrenchTech pic.twitter.com/OboFgNx46l — Presse-citron #CES2019 (@pressecitron) 10 janvier 2019



Dans les objets connectés intéressants, celui de OnTracks permet de guider un coureur, cycliste ou motard grâce à des vibrations sur le poignet. L’idée est bonne et le produit sera commercialisé d’ici peu.

Mais les startups sont aussi génératrices de solutions pour répondre à des problèmes plus grands. App-Elles est une solution de lutte contre les violences faites aux femmes, Helpicto une application qui aide à mieux communiquer avec un enfant atteint d’autisme, et Cocoon de BeeLife veut protéger les abeilles. Ces trois projets sont de belles initiatives et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite.

Si vous avez manqué des articles lors de ce CES 2019, vous pouvez consulter l’intégralité des news de l’équipe Presse-citron sur notre page dédiée.