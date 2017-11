Le Honor V10 (Honor 9 Pro) enfin officiel !

Le groupe Honor officialise son nouveau smartphone V10, qui devrait arriver en Europe très prochainement, sous l’appellation Honor 9 Pro.

Le Honor V10 disponible le 5 décembre

Quelques semaines à peine après avoir officialisé son nouveau smartphone Honor 7X, doté d’un écran au format 18:9, voilà que le groupe chinois récidive, en levant le voile sur le tout nouveau Honor V10. Un smartphone qui devrait bientôt arriver en Europe, sous l’appellation Honor 9 Pro, et que certains apparentent déjà à une version « light » du Huawei Mate 10 Pro.

Le nouveau Honor V10 se pare ainsi d’un large écran LCD 5,99″, permettant de profiter d’une résolution de 1080 x 2160 pixels. Malgré son côté 18:9, le Honor V10 conserve un bouton principal situé directement sous l’écran, lequel dispose d’un précieux capteur d’empreintes digitales. Un très bon point.

Sous le capot, diverses configurations disponibles, articulées autour d’un processeur de type Kirin 970. On pourra ainsi opter pour le modèle de base, doté de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne, mais aussi d’un modèle gonflé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. A noter que, contrairement au Huawei Mate 10 Pro, une prise audio jack 3,5 mm est bel et bien de la partie ici.

A l’arrière, on retrouve bien sûr le désormais indispensable module Dual Lens, avec ici un capteur RGB de 16 mégapixels, associé à un capteur monochrome de 20 mégapixels. En façade, l’amateur de selfie pourra se faire plaisir avec un capteur de 13 mégapixels en f/2.0. A noter que le partenariat avec Leica n’est pas de mise ici, et reste exclusif aux smartphones Huawei. Evidemment, le Honor V10 tournera sous Android 8.0 Oreo, saupoudré d’une surcouche EMUI 8.0.

Le Honor V10 est déjà disponible à la commande en Chine, avec un prix qui démarre à 345 euros environ, et qui grimpe jusqu’à 445 euros pour la version haut de gamme. Ce dernier sera disponible officiellement en boutiques le 5 décembre. A cette même date, le groupe Honor tiendra une conférence de presse à Londres concernant la disponibilité de ses nouveaux smartphones en Europe, avec certainement l’arrivée de ce modèle sous l’appellation Honor 9 Pro chez nous.