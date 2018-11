OnePlus : un nouveau smartphone en partenariat avec…McLaren F1 ?

OnePlus avec McLaren pour un événément « Salute the Speed »

Le groupe OnePlus vient tout juste de lancer son tout nouveau smartphone OnePlus 6T, dont vous pouvez retrouver le test made in Presse-Citron à cette adresse. Un smartphone lancé en Mirror Black et Midnight Black, et qui a récemment été décliné en Thunder Purple. Toutefois, il semblerait que OnePlus ait encore une surprise pour ses fans en cette année 2018, en témoigne un partenariat avec le groupe automobile McLaren.

En effet, les deux groupes, « réunis par leur passion commune pour la vitesse« , vont dévoiler la toute première étape de leur collaboration, le 11 décembre 2018, lors de l’événement de lancement dédié à la vitesse « Salute to Speed » organisé au McLaren Technology Centre au Royaume-Uni. Ce partenariat associe McLaren Automotive et McLaren Racing, l’une des écuries les plus performantes (jadis…) de l’histoire de la Formule 1.

Le groupe chinois précise qu’il s’agit ici d’un partenariat technologique à long terme, qui ce dernier va reposer sur des valeurs communes : la rapidité, le savoir-faire et un dévouement inoxydable pour l’innovation continue et efficace. Reste à savoir maintenant quel sera le premier produit issu de ce partenariat, et beaucoup misent sur un OnePlus 6T adoptant les couleurs de l’écurie McLaren F1.

Pete Lau, PDG de OnePlus, déclare : « McLaren et OnePlus sont nées d’un même grand rêve, de l’envie de créer quelque chose de spécial. En partant de rien, nous avons toujours veillé à ne jamais transiger. Aujourd’hui, nous dévoilons un véritable témoignage d’innovation, un hommage à la vitesse. »

Rappelons que OnePlus est un habitué des partenariats, et le groupe s’était notamment associé à Colette pour fêter les 20 ans de la boutique parisienne avec une édition du OnePlus 3T spéciale Colette. Plus récemment, on a également pu découvrir une édition Marvel Avengers du OnePlus 6, sans oublier le OnePlus 5 JCC+, en édition Jean-Charles de Castelbajac.