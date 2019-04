Pour s’adapter aux nouveaux usages, La Poste propose de suivre ses colis dans Fortnite

On ne présente plus Fortnite, le jeu en ligne développé par Epic Games, devenu un véritable phénomène de société. Il a généré pas moins de 3 milliards de dollars de profit l’année dernière et compterait près de 250 millions de joueurs. Multipliant les innovations, sur des territoires comme la e-santé ou la mobilité (voir notre article sur les innovations dévoilées au CES de Las Vegas), La Poste a vu dans Fortnite l’opportunité d’aller proposer un nouveau service aux gamers : celui de pouvoir suivre leurs colis sans avoir à quitter l’univers du jeu.

Une disponibilité dès la prochaine mise à jour

Pour accéder au service, il faudra attendre la prochaine mise à jour. Les joueurs devront dénicher une boîte aux lettres aux couleurs de La Poste. A l’intérieur, une carte au trésor qui indiquera l’emplacement des véhicules de livraison. Il s’agira de localiser les véhicules puis de débloquer un skin La Poste. Incorporée à la combinaison jaune et bleue, une montre connectée permettra de tracker les livraisons de ses dernières commandes en ligne.

Pour le Groupe, « le jeu Fortnite présente l’avantage de réunir un public jeune, avide de nouvelles technologies, en phase avec les valeurs d’innovation de La Poste. Le partenariat inédit avec l’éditeur du jeu permet ainsi à La Poste de rajeunir sa cible et de conforter son image d’entreprise novatrice ». Reste à savoir si les joueurs seront véritablement conquis par une telle gamification du suivi des colis.