Nouvelle Nissan Leaf e+, avec plus de puissance et plus d’autonomie

Nissan lance la version « e+ » de sa petite Leaf

Depuis 2010 et le lancement du tout premier modèle, Nissan a écoulé plus de 380 000 Leaf, ce qui en fait la voiture électrique la plus vendue au monde. Le constructeur précise que ce modèle est le fer de lance de la stratégie Nissan Intelligent Mobility, dont l’objectif est de changer la manière dont les voitures sont conduites, motorisées et intégrées dans la société.

En 2019, dès la fin janvier au Japon, le constructeur va lancer en concessions un nouveau modèle Leaf e+. Un modèle qui va bénéficier de 40% d’autonomie supplémentaire, estimée jusqu’à 385 km. La nouvelle batterie est associée à un moteur encore plus puissant, de manière à produire une puissance de 215 ch (160 kW) et un couple de 340 Nm.

Côté look, hormis une hauteur globale supérieure de 5mm, les dimensions extérieures et intérieures du véhicule restent inchangées. L’avant a été légèrement modifié et orné de touches bleues, et une plaque indiquant « e+ » figure sous le couvercle du port de recharge.

ProPilot, e-Pedal et nouvel écran tactile

La Nissan Leaf est compatible avec la recharge rapide au standard CHAdeMO, standard le plus répandu au monde. On compte plus de 350 bornes réparties dans l’Hexagone, accessibles gratuitement pour les clients Nissan. La nouvelle Leaf e+ dispose également des technologies ProPilot (qui freine automatiquement en cas de danger), sans oublier la e-Pedal, ainsi que diverses aides à la conduite comme la prévention et l’alerte de franchissement de ligne, le freinage d’urgence intelligent avec détection piétons, la surveillance des angles morts, le système d’alerte anti-collision arrière et le Nissan AVM-Vision intelligente à 360° avec détection des objets en mouvement.

A bord, le conducteur pourra profiter d’un écran TFT couleurs plus large (8″, contre 7″ sur le modèle actuel), avec un nouveau système de navigation. Nissan précise que désormais, le logiciel et les cartes du nouveau système de navigation pour le marché européen pourront être mis à jour à l’aide des systèmes de communication inter-véhicule.

« La Nissan Leaf e+ est une version encore plus aboutie de la Leaf : elle offre aux clients plus de puissance et d’autonomie », explique Daniele Schillaci, Executive Vice President de Nissan. « Les clients peuvent désormais choisir dans la gamme une motorisation et une batterie correspondant parfaitement à leurs besoins, ce qui rend la Nissan Leaf encore plus pratique et plus attractive« .