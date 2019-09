Nürburgring : la Tesla Model S pilotée par un ancien champion du monde de F1 ?

La Tesla Model S aux mains de Nico Rosberg ?

Il y a quelques jours, Elon Musk évoquait la possibilité de faire tourner sa Tesla Model S sur le Nürburgring. Pour l’américain, il s’agira évidemment d’aller chatouiller Porsche et ses récents Taycan Turbo et Taycan Turbo S, et tenter par la même occasion de battre le temps établi par le bolide électrique allemand, à savoir 7,42 minutes.

Une annonce qui a évidemment eu lieu sur Twitter, via le compte officiel de Elon Musk… et à laquelle a tenu à répondre à ancien pilote de F1, à savoir un certain Nico Rosberg. « Appelle moi si tu as besoin d’un bon pilote pour effectuer le tour » a ainsi répond le pilote allemand. Ce à quoi Elon Musk a rapidement rétorqué « Merci pour l’offre ! Bien sûr, cela serait génial !« .

Rappelons que Nico Rosberg s’est retiré du monde de la Formule 1 après son titre glané en 2016, chez Mercedes. Depuis, le pilote est devenu consultant, et dispose même d’une châine YouTube officielle, sur laquelle il n’hésite pas à livrer ses analyses concernant la F1 actuelle. Des analyses pas toujours appréciées des pilotes d’ailleurs, puisque récemment, c’est un certain Max Verstappen qui taclait allègrement ce même Nico Rosberg, estimant que ce dernier utilisait la lumière des autres pour rester dedans, tout en « essayant d’être le nouveau Jacques Villeneuve » (ce qui n’est pas un compliment)…

Reste à savoir maintenant si Nico Rosberg et Elon Musk ont réellement trouvé un terrain d’entente pour effectuer ce tour rapide du Nürburgring à bord d’une Tesla Model S. Selon diverses photos qui circulent sur les réseaux sociaux, le bolide serait d’ailleurs déjà en Allemagne, avec une Tesla Model S équipée de pneus Michelin Sport Cup 2, et parée à battre tous les records. Encore quelques jours à patienter donc, pour savoir si Tesla est plus fort que Porsche sur le très exigeant Nordschleife.