Offresasaisir : les bonnes affaires en quelques clics ! (sponso)

Offresasaisir réinvente le partage des bons plans à travers une plateforme intuitive et gratuite, inspirée du fonctionnement des réseaux sociaux. Venez profiter des offres promotionnelles les plus attractives du web grâce à la première communauté indépendante dédiée aux ristournes digitales !

Vous aimeriez profiter des bonnes affaires sur le web sans attendre les périodes de soldes ? Vous avez l’impression de toujours passer à côté des bons plans, faute d’avoir le temps de parcourir la moitié de la Toile à la recherche de codes promotionnels ? Alors, Offresasaisir est fait pour vous ! Cette plateforme innovante centralise les meilleures ristournes proposées par les grandes enseignes et les marketplaces, grâce au travail d’une communauté indépendante particulièrement active. Et si vous veniez en faire partie ?

Offresasaisir : pourvoyeur de bons plans !

Parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois, vous passez trop souvent à côté des bonnes affaires. Pourtant, les bons plans sont là, tout autour de vous : sur le site web de votre parfumerie préférée, chez votre marchand high-tech habituel ou sur le compte Facebook de la chaîne de supermarchés que vous avez l’habitude de fréquenter. Simplement, le temps de vous rendre compte qu’une opération a été lancée chez l’un ou qu’un jeu concours est proposé aux clients de l’autre, il est déjà trop tard. Résultat : faute d’avoir l’œil partout, vous ne profitez jamais de rien !

Grâce à Offresasaisir, les choses vont changer. Offresasaisir, c’est un site qui se donne pour mission de vous faire faire des économies, et pas seulement pendant les périodes de soldes – mais durant toute l’année ! En peu de temps, cette plateforme est devenue LA référence en matière de bons plans sur le web, à travers son principe simple et fédérateur : centraliser les offres promotionnelles, les rabais et les concours qui pullulent sur la Toile, en un lieu unique, accessible à tous et facile d’utilisation.

La simplicité avant tout !

Métier : pourvoyeur de bons plans. Objectif : vous faciliter la vie. Voilà, en somme, l’ADN d’Offreasaisir. Pour remplir sa mission, le site s’appuie sur un fonctionnement intuitif, très simple à appréhender, de manière à ce que tous les publics puissent bénéficier des bons plans proposés – du novice absolu au geek le plus acharné. Une fois sur la page d’accueil, il suffit, au choix :

De sélectionner le type de bon plan souhaité (promos, codes de réduction, jeux concours, offres gratuites) ;

D’utiliser les filtres par catégories (bijoux, high-tech, informatique, bricolage, loisirs, voyages, jeux et jouets, alimentation, beauté, téléphonie, cadeaux…) ;

De consulter les offres affichées sur la page d’accueil (nouveautés, bons plans populaires, etc.) ;

De rechercher un produit, un service, une marque ou une enseigne à l’aide du moteur de recherche interne (vous aurez ainsi accès à tous les bons plans associés).

C’est aussi simple que ça. Une option « visite guidée » permet même de découvrir le site pas à pas pour ne pas risquer de se perdre la première fois !

Une communauté hyperactive !

Au-delà de ce maniement de base, Offresasaisir propose également des fonctionnalités sociales innovantes. Et oui ! Car Offresasaisir n’est pas qu’un agrégateur de bons plans : c’est aussi, et surtout, un véritable réseau social, animé par une communauté active et engagée. C’est elle qui fait vivre le site au quotidien : plus de 50 000 membres inscrits qui notent et commentent les offres en cours, et qui partagent leurs propres trouvailles !

C’est là que la plateforme tire son épingle du jeu : en laissant toute liberté à ses membres d’alimenter la hotte des bons plans, de mettre en avant les plus attractifs et de faire participer leurs proches. Dès lors que vous êtes inscrit sur Offresasaisir, vous avez ainsi la possibilité de « liker » les offres et les jeux concours, de rédiger un commentaire à l’attention des utilisateurs ou de communiquer le bon plan en question à vos amis (un simple clic permet d’afficher l’annonce sur vos comptes sociaux ou de l’envoyer par email).

Mais ce n’est pas tout : si vous repérez une ristourne particulièrement alléchante chez Sephora, un jeu concours organisé par Amazon ou un code promotionnel Motoblouz, vous pouvez l’envoyer sur Offresasaisir. Et en faire profiter la communauté des inscrits, ainsi que les 200 000 visiteurs uniques mensuels. À vous de décider quel bon plan est intéressant… ou pas !

Des offres comme s’il en pleuvait !

Inspiré des réseaux sociaux, ce fonctionnement permet au site d’afficher en continu de nouvelles offres – plus de 10 000 par mois qui viennent s’ajouter au stock existant. Toutes les grandes enseignes sont concernées : généralistes (Amazon, Cdiscount, Vente Privée, Galeries Lafayette), spécialisées (Fnac, Sephora, Showroom Privé, Habitat, Zalando, Disney Store, H&M), alimentaires (Auchan, Carrefour), plateformes dédiées aux réductions digitales (Groupon, La Fourchette)… Même les assurances, les voyagistes, les magazines et les chaînes de télévision s’y mettent !

Une telle profusion permet à Offresasaisir de tenir sa promesse : donner accès à un maximum de bons plans, depuis une plateforme unique, 100 % gratuitement. Alors, qu’attendez-vous pour rejoindre la communauté ?