On en sait un peu plus concernant la future OnePlus TV

La OnePlus TV trahie par Amazon ?

Dans le courant du mois d’août, le groupe OnePlus officialisait son arrivée prochaine sur le marché de la télévision, avec une première Smart TV, sobrement baptisée : OnePlus TV. A l’instar de ce qu’a réalisé la marque sur le marché de la téléphonie mobile, il s’agira de venir concurrencer rapidement (et efficacement) les géants en la matière, que son LG, Sony, Panasonic ou encore Samsung, en proposant une Smart TV haut de gamme, à prix attractif.

Si le groupe pourrait en dire davantage à l’occasion d’une keynote qui sera déroulera fin septembre en Inde (durant laquelle il officialisera aussi les nouveaux OnePlus 7T), c’est la division indienne d’Amazon qui livre aujourd’hui de nouvelles informations concernant la OnePlus TV.

Ainsi, la page Amazon confirme que la future OnePlus TV disposera bel et bien d’une dalle de 55″ de diagonale, avec une technologie QLED. Le tout sera également compatible Dolby Vision, et on pourra aussi profiter d’une technologie HDR pour les contenus compatibles. Evidemment, la Smart TV signée OnePlus permettra aussi de profiter d’une image en qualité 4K.

Une section sonore de qualité ?

Une Smart TV qui devrait donc proposer une image impeccable, mais il semblerait que OnePlus ait également accordé une vraie importance à la section sonore, puisque sa Smart TV sera dotée de 8 haut-parleurs, pour une puissance de 50 W… avec des basses annoncées comme « punchy« . Le tout sera également compatible avec la technologie Dolby Atmos, à condition de disposer de l’installation adéquate. Rappelons au passage que la OnePlus TV sera animée par Android TV, avec une surcouche logicielle maison.

A l’heure actuelle, impossible de connaitre davantage de détails concernant cette OnePlus TV, mais outre sa fiche technique, il sera évidemment intéressant de découvrir son prix de vente, un point essentiel au futur succès de cette première TV badgée OnePlus. Plus quelques semaines à attendre donc…