OnePlus TV : la Smart TV QLED 55″ 4K, avec barre de son intégrée !

La OnePlus TV est enfin officielle !

A l’occasion de sa (première) keynote consacrée à sa nouvelle gamme OnePlus 7T, le groupe chinois a également levé le voile sur un tout nouveau produit à venir : la OnePlus TV. En effet, en plus de bousculer le marché des smartphones depuis quelques années maintenant, voilà que OnePlus voit plus grand… en 55″ très précisément.

C’est en effet la diagonale de cette OnePlus TV, qui bénéficiera donc d’une dalle QLED de 55″, en qualité Ultra HD 4K, avec la compatibilité Dolby Vision. OnePlus promet avoir mobilisé une large équipe d’experts pour mettre au point durant de longs mois sa Smart TV, avec notamment un ancien de la R&D chez Sony.

Pete Lau a également tenu à exhiber la télécommande de cette OnePlus TV, qui disposera donc d’un bouton Amazon Prime Video et d’un bouton Google Assistant. Une télécommande très semblable à celle de l’Apple TV côté look, dotée d’une batterie et d’un port USB Type-C pour la recharge.

Côté design, la OnePlus TV affichera une finesse de 7 mm seulement (sur sa partie la plus fine). OnePlus promet avoir également soigné l’arrière de sa TV, avec un look fibre de carbone, sans oublier la connectique évidemment.

Une Smart TV avec une barre de son intégrée !

Une Smart TV animée par Android TV (et OxygenPlay), et qui pourra évidemment être pilotée depuis un smartphone (OnePlus si possible) avec OnePlus Connect. Le smartphone permettra de nombreuses interactions avec la TV, y compris la possibilité de capturer un screenshot, en plus de la navigation, de l’utilisation du clavier ou de Google Assistant. La TV pourra également détecter un appel entrant sur le smartphone, et baisser automatiquement le volume du contenu en cours de diffusion.

Une Smart TV qui ne fera pas l’impasse sur la section audio, avec pas moins de 8 haut-parleurs au total, pour une puissance totale de 50 W.

Voici la #OnePlusTV. ✅ 55 pouces

✅ résolution 4K

✅ QLED

✅ 8 haut-parleurs

✅ Gamma Color Magic

✅ Android TV Et bien plus encore ! pic.twitter.com/pmues7VFs2 — OnePlus France (@oneplus_fr) September 26, 2019

Le tout sera également compatible avec la technologie sonore Dolby Atmos, et on retrouvera ici une barre de son intégrée dans la partie inférieure, et qui vient se loger, de manière motorisée, dans la TV lorsque celle-ci est mise hors tension. Le tout se fera dans un silence assez impressionnant selon OnePlus, avec même une petite signature lumineuse assez stylée lorsque l’enceinte est déployée.

Prix et disponibilité

OnePlus proposera deux versions de sa OnePlus TV, à savoir les modèles Q1 et Q1 Pro (avec barre de son Dolby Atmos). Toutes deux profiteront d’une dalle QLED 55″, d’Android TV et OnePlus Connect.

La première sera affichée à 69 900 roupies (soit environ 900 euros), contre 99,999 (soit environ 1300 euros) pour la version Pro. La OnePlus TV sera disponible dès ce 28 septembre en Inde, via Amazon. Reste désormais à savoir quand cette dernière sera disponible en France, et à quel(s) prix. Des informations qui seront peut-être annoncées par OnePlus lors de sa prochaine keynote, à Londres cette fois, le 10 octobre prochain.