On tient peut-être le premier X-Men à débarquer chez Marvel

La question de l’intégration des X-Men dans l’univers Marvel est un sujet qui interroge beaucoup de fans. Après une saga de 10 ans, c’est une armada de super-héros qui pourrait techniquement arriver, portée par des personnages emblématiques comme Wolverine ou Cyclope. On espère bien entendu que certains, déjà vus chez Fox, puisse reprendre leur rôle. Mais, le premier potentiel de la liste, n’est pas forcément celui que l’on attendait.

Un QuickSilver 2.0 chez Marvel ?

En effet, l’acteur Evan Peters est annoncé pour jouer dans la série WandaVision, prévue pour Disney+. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, c’est le jeune comédien qui incarnait QuickSilver dans l’univers des X-Men pour la Fox. On a ainsi pu le voir dans les films suivants X-Men: Days of Future Past (2014) , X-Men: Apocalypse (2016) et X-Men: Dark Phoenix (2019). Son casting est bien entendu surprenant, même si rien ne confirme qu’il reprendra son rôle de QuickSilver dans la série Wandavision. Pour rappel, le personnage de QuickSilver a été interprété par Aaron Taylor-Johnson dans la saga Avengers, mais a trouvé la mort dans le film Avengers : Age of Ultron en protégeant Hawkeye.

La série doit en théorie se dérouler à travers plusieurs époques et on sait aussi que grâce à Doctor Strange, les univers parallèles seront au programme du Marvel Cinematic Universe dans les prochaines années. Il serait donc facile d’imaginer un lien permettant à Evan Peters de reprendre son rôle.

Il faudra toutefois attendre d’avoir un peu plus en être certain. Evan Peters, aussi vu à l’écran dans American Horror Story pourrait aussi jouer le méchant de la future série. Officiellement, la série Wandavision est prévue pour être lancée sur la plateforme de streaming à la fin de l’année. Mais le coronavirus pourrait légèrement basculer le planning de Marvel.