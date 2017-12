OnePlus 5T : une édition limitée Star Wars : The Last Jedi

OnePlus officialise une version Star Wars Limited Edition de son récent smartphone OnePlus 5T, pour l’heure réservée au marché indien.

Le OnePlus 5T aux couleurs de Star Wars

Le groupe OnePlus a lancé récemment son nouveau smartphone OnePlus 5T, un terminal doté d’une dalle 18:9 inédite pour le constructeur, désireux de se placer sur ce marché désormais très porteur. Un format qui permet à l’écran 6″ du OnePlus 5T d’occupe 80,5% de la façade contre 73% pour le OnePlus 5. Ce dernier profite toujours de la technologie AMOLED qui offre un taux de contraste quasi infini et profite d’une définition Full HD+ (2 160 x 1 080 pixels). Le reste de la fiche technique reste globalement inchangé, hormis la section photo.

A l’occasion de la sortie en salles du prochain Star Wars, OnePlus vient de dévoiler une édition limitée de son OnePlus 5T, aux couleurs de la saga de Disney. Pas de révolution niveau design ici, puisque l’on retrouve un OnePlus 5T « classique », lequel bénéficie en revanche d’une toute nouvelle finition, avec la présence du logo du film à l’arrière, de boutons rouge et noir… et c’est à peu près tout.

Le smartphone embarquera certainement quelques features empruntés à l’univers Star Wars, comme un fond d’écran, une surcouche spécifique ou autre, mais OnePlus n’a pour l’heure donné aucun détail à ce sujet.

A l’heure actuelle, ce OnePlus 5T est annoncé uniquement sur le marché indien, avec une disponibilité calée au 14 décembre. Evidemment, on espère que le constructeur gardera quelques exemplaires pour les fans américains et européens. A noter que les intéressés sont invités à s’acheter un « OnePlus Launch Ticket » à compter du 7 décembre prochain, pour assister à l’avant-première du film, et espérer gagner ce smartphone.