OnePlus 5T : rupture de stock dans toute l’Europe !

OnePlus annonce aujourd’hui que son smartphone OnePlus 5T est en rupture de stock dans toute l’Europe.

Le OnePlus 5T en rupture de stock dans toute l’Europe

Lancé en fin d’année dernière, le OnePlus 5T fut un énorme succès pour le groupe chinois. Le constructeur indique notamment que le OnePlus 5T a constitué le modèle qui s’est vendu le plus rapidement dans toute l’histoire de la marque. Rappelons qu’il s’agissait du premier terminal OnePlus a adopté un large écran au format 18:9, avec un double capteur photo optimisé à l’arrière. Aujourd’hui, OnePlus indique son modèle 5T est en rupture de stock dans toute l’Europe. Rappelons que ce dernier est en rupture de stock aux Etats-Unis depuis mars dernier.

OnePlus confirme également avoir connu une année 2017 assez exceptionnelle, avec un chiffre d’affaire qui a doublé par rapport à 2016 pour atteindre 1,5 milliard de dollars. 2018 promet aussi d’être une grande année pour OnePlus avec la signature de deux nouveaux partenariats en Europe. Ainsi, plus tôt dans l’année, l’entreprise a signé un accord avec l’opérateur suédois Telia, ainsi qu’un accord de distribution avec Amazon en Allemagne. D’autres partenariats devraient être annoncés prochainement. OnePlus s’était déjà associé à O2 au Royaume-Uni et à Elisa en Finlande.

« OnePlus est né d’une idée simple : proposer le meilleur téléphone possible, l’équilibre parfait entre performance et design » déclare Pete Lau, CEO et fondateur de OnePlus. « Nous avons toujours travaillé avec notre communauté, en écoutant et en adaptant nos produits selon leurs retours et c’est une des raisons du succès du OnePlus 5T. J’aimerais donc les remercier pour leur aide qui nous permet de toujours progresser et de nous imposer en Europe. »

Evidemment, on imagine aisément que OnePlus fait de la place pour accueillir très bientôt son tout nouveau bébé : le OnePlus 6. A son sujet, on sait déjà que le prochain smartphone de la firme disposera d’une encoche au sommet de son (large) écran. Une encoche qui a déjà été confirmée par le PDG de OnePlus, indiquant s’être largement inspiré de l’iPhone X, tout en optimisant ce système de notch. Reste à savoir maintenant quand sera lancé ce très attendu OnePlus 6… et à quel prix !