OnePlus 6T : le capteur Screen Unlock plus rapide au fil des jours

OnePlus 6T détaille son Screen Unlock

Disponible depuis quelques semaines, le OnePlus 6T fait indéniablement partie des smartphones les plus populaires en cette fin d’année 2018. Un smartphone qui est évidemment passé par les mains expertes et délicates de Presse-Citron, avec un test complet disponible à cette adresse.

Outre son large écran OLED, la possibilité de profiter de 8 Go de RAM ou encore d’un double capteur photo, le OnePlus 6T intègre également la fonction Screen Unlock. En effet, plutôt que de placer le capteur d’empreintes digitales à l’arrière du smartphone, ou en bas de l’écran, OnePlus a fait le choix de placer ce dernier directement sous l’écran. Ainsi, pour déverrouiller son smartphone, il suffit de placer son doigt sur la partie inférieure de l’écran, sur la zone indiquée.

Une technologie qui permet de déverrouiller le smartphone en 0,34 seconde selon OnePlus, avec en prime un petit côté indéniablement stylé. Pour fonctionner, ce système Screen Unlock impose toutefois quelques conditions de base, à commencer par ne pas utiliser n’importe quelle protection d’écran, et conserver un écran (et un doigt) propre.

Via son forum officiel, le groupe est revenu sur cette technologie, indiquant que Screen Unlock va se bonifier automatiquement au fil du temps. En effet, outre le côté hardware (et diverses mises à jour logicielles), Screen Unlock dispose également d’un mode d’apprentissage software, qui va analyser le(s) doigt(s) de l’utilisateur à chaque déverrouillage. De cette manière, la technologie va s’affiner au fil du temps, et les risques d’échec seront réduits, tandis que la vélocité du capteur sera accrue.

Sur le forum, on peut ainsi lire : « A chaque fois qu’un utilisateur déverrouille le téléphone avec son empreinte digitale, le capteur enregistre également les zones du doigt qui n’étaient pas enregistrées lors de la configuration initiale de l’empreinte digitale. Ces données d’empreinte digitale sont ensuite ajoutées aux données que le téléphone contient déjà, ce qui les rend plus complètes. Ainsi, chaque fois que le capteur d’empreintes digitales intégré est utilisé, il collecte davantage de données sur les empreintes digitales de l’utilisateur. Cela signifie qu’avec le temps, le téléphone se déverrouillera encore plus rapidement« . Bien sûr, pour un confort d’utilisation optimal, OnePlus recommande d’utiliser Screen Unlock en complément de Face Unlock, la technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale particulièrement irréprochable.

Rappelons au passage que OnePlus va présenter demain une toute nouvelle version McLaren de ce même OnePlus 6T. Un smartphone qui mettra l’accent sur la vitesse, avec (d’après les rumeurs) l’intégration de 10 Go de RAM mais aussi un tout nouveau système de recharge baptisé Warp Charge, qui permettrait de regonfler le smartphone pour une journée complète, en seulement 20 minutes. Un smartphone sur lequel on reviendra plus en détail dès demain.