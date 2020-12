L’année 2021 va commencer sur les chapeaux de roue. Alors que Samsung a confirmé la présentation des Galaxy S21 le 14 janvier, OnePlus devrait lui aussi avancer son keynote consacré au OnePlus 9.

Au fil des ans, OnePlus a réussi à s’imposer comme une référence du marché. Rançon de la gloire, il doit lui aussi faire avec les rumeurs sur ses futurs produits.

Depuis quelques semaines, les informations sur le futur OnePlus 9 se multiplient. Nous en savons assez à cette heure pour répondre aux principales questions que vous vous posez. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 9.

Combien de modèles de OnePlus 9 ?

Cette année OnePlus proposerait son smartphone haut de gamme en trois versions. En plus du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro, le constructeur proposerait cette année un modèle plus abordable baptisé OnePlus 9E. Il reprendrait l’essentiel des caractéristiques du OnePlus 8 et intègrerait quelques petites nouveautés.

Cette multiplication des modèles s’inscrit dans une nouvelle stratégie du constructeur. Alors qu’il se contentait de quatre modèles par an, OnePlus a opéré un virage à 180° en 2020.

La nouvelle gamme Nord reprend le credo de la marque à son lancement : proposer le meilleur de la technologie au prix juste. Ce nouveau positionnement permet à OnePlus de couvrir l’entrée, le milieu et le haut de gamme, à la manière de Xiaomi, realme ou Oppo.

Quels sont les prix des OnePlus 9 ?

Pour l’heure, peu d’informations ont fuité sur les prix des OnePlus 9. Néanmoins, Let’s Go Digital estime qu’ils ne devraient pas changer par rapport à la génération précédente.

Ainsi, le OnePlus 9 serait disponible à partir de 700 euros pour la version 128 Go (avec 8 Go de RAM). Le modèle 12/256 Go serait commercialisé à 800 euros. Le OnePlus 9 Pro, lui, serait proposé à 899€ (8/128 Go) et 999€ (12/256 Go).

Enfin, la version plus light serait proposée entre 500 et 600 euros. Il se positionnerait entre la gamme Nord et le modèle standard.

Quand sortent les OnePlus 9 ?

À l’instar de Samsung, OnePlus devrait revoir son calendrier et avancer la date de présentation de ses OnePlus 9. Habituellement, le constructeur dévoile ses smartphones haut de gamme aux alentours d’avril/mai. En 2021, les OnePlus 9 devraient être annoncés en mars.

Si l’on se réfère aux précédents lancements, les précommandes devraient être ouvertes dès le jour de la conférence. Les premières livraisons surviendraient une semaine plus tard.

Les OnePlus 9 sont-ils livrés avec un chargeur ?

Ceux qui connaissent bien OnePlus savent que le constructeur a fait de la recharge une spécialité. Aujourd’hui, le chargeur du OnePlus 8T est l’un des plus rapides du marché. Il y a donc de grandes chances pour que les OnePlus 9 soient livrés avec un chargeur. OnePlus fournira également des écouteurs puisque la législation française l’exige.

Design des OnePlus 9

Vous attendiez un tournant esthétique chez OnePlus ? Vous allez être déçus. Les nombreux rendus et images des OnePlus 9 révèlent que la nouvelle gamme ressemblera énormément au OnePlus 8T.

OnePlus reprendrait donc l’essentiel des lignes du 8T et opterait donc pour un module photo intégré dans un carré très visible au dos. Une tendance de 2020 qui semble donc perdurer en 2021.

Pour le reste, les OnePlus 9 seraient tous équipés de l’Alert Slider, le petit bouton physique permettant de passer du mode silencieux au mode vibreur ou sonnerie en un tour de main.

Enfin, notez que le OnePlus 9 Pro sera légèrement plus arrondi que ses frères puisqu’il sera le seul à embarquer un écran incurvé. Pas de grosses surprises donc si ce n’est, peut-être, le choix d’un revêtement différent et de nouveaux coloris cette année.

Précisons également que le OnePlus 9 Pro sera le seul modèle certifié étanche (IP68).

Quel écran pour le OnePlus 9 ?

Reconnu pour la qualité de ses écrans, OnePlus devrait miser sur ce qu’il sait faire. Il reprendrait ainsi les mêmes technologies que l’année dernière et apporterait plus de fluidité.

Ainsi, le OnePlus 9 embarquerait un écran Fluid AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz pour le OnePlus 8). Comme son prédécesseur, il intègrerait une dalle plate.

Le OnePlus 9 Pro, lui, hériterait d’une dalle incurvée avec la même technologie d’écran. Les rumeurs évoquent soit une diagonale de 6,7 pouces, soit de 6,8 pouces. La définition passerait au QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Enfin, bien que les informations sur le OnePlus 9E restent encore à confirmer, le plus abordable des trois modèles devrait intégrer le même écran que le OnePlus 8.

Quel processeur dans le OnePlus 9 ?

Sans grande surprise, les OnePlus 9 devraient être équipés du Snapdragon 888, dernier processeur haut de gamme de Qualcomm annoncé en décembre 2020.

Comme l’année dernière, les smartphones premium de OnePlus devraient se décliner en deux versions. La première intègrerait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La seconde 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le OnePlus 9E pourrait être proposé avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais pour l’heure, les rumeurs sur ce modèle sont encore trop imprécises pour confirmer cette hypothèse.

Autonomie et recharge

Pour compenser l’intégration de composants plus énergivores, OnePlus intègrerait des batteries plus imposantes. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9E seraient ainsi équipés d’une batterie de 4500 mAh (contre 4300 mAh pour le OnePlus 8). Le 9 Pro, lui, intègrerait une batterie de 4750 mAh pour alimenter notamment son plus grand écran QHD+.

Côté recharge, les OnePlus 9 et 9 Pro seraient fournis avec un chargeur de 65 W. Le OnePlus 9E, lui, devrait se contenter d’un chargeur de 30 W. Comme l’année dernière, seul la version Pro serait compatible avec la charge sans fil.

Appareil photo

OnePlus a beau redoubler d’efforts chaque année, il ne parvient jamais vraiment à rivaliser avec les références de la photo sur smartphone. Les OnePlus 9 seront-ils les modèles qui changeront la donne ?

Selon certaines rumeurs, OnePlus aurait fait appel à Leica pour l’accompagner dans cette aventure. Mais cette hypothèse est peu probable, le géant de la photographie ayant passé un accord exclusif avec Huawei il y a plusieurs années maintenant.

Ce que l’on sait à l’heure actuelle, c’est que les OnePlus 9 et 9E seraient équipés d’un triple module photo composé d’un grand angle (capteur de 48 MP), d’un ultra grand-angle (capteur de 48 MP pour le OP9 et de 16 MP pour le 9E) et d’un macro-objectif.

Le OnePlus 9 Pro, lui, intègrerait quatre capteurs : le même grand-angle et le même ultra grand-angle que le OnePlus 9, un téléobjectif avec stabilisation optique et une caméra avec filtre de couleurs, comme le OnePlus 8 Pro. Reste à voir comment les ingénieurs de OnePlus ont développé leurs algorithmes de traitement.

Tout savoir sur les OnePlus 9 en 5 questions