OnePlus fait le teasing d’un concurrent des AirPods

Moqués à leur lancement, les écouteurs sans fil d’Apple font aujourd’hui partie de ses catégories de produits les plus populaires. Et petit à petit, des concurrents de la firme de Cupertino sur le marché des smartphones lancent aussi leurs équivalents des AirPods. Et la prochaine marque qui pourrait lancer des écouteurs sans fil est OnePlus.

Cela fait quelques semaines qu’on évoque régulièrement le prochain smartphone de cette marque chinoise, le OnePlus Nord. Normalement, ce modèle devrait être lancé le 21 juillet durant un événement diffusé via une application de réalité augmentée.

Mais en plus d’un nouveau smartphone, OnePlus pourrait aussi lever le voile sur ses premiers écouteurs sans fil. Si cela avait déjà été évoqué par les médias, récemment, OnePlus a publié un tweet qui semble faire le teasing d’un concurrent des AirPods.

Il s’agit d’une image sur laquelle on voit les précédents écouteurs de la marque, accompagnée de la légende : « Quelle est la prochaine étape ? ».

Pour rappel, la marque vend déjà ses écouteurs « Bullets Wireless ». Mais si la connexion de ceux-ci au smartphone de l’utilisateur se fait via Bluetooth, il y a encore un fil qui connecte les deux écouteurs. Et le successeur de ce produit pourrait être des écouteurs réellement sans fil comme ceux d’Apple. OnePlus pourrait aussi mettre en avant des fonctionnalités antibruit comme celles des AirPods Pro d’Apple.

OnePlus Nord : un smartphone milieu de gamme

En attendant l’événement du 21 juillet, OnePlus fait aussi le teasing de son prochain smartphone, le OnePlus Nord. Il s’agit d’un modèle milieu de gamme qui coûtera moins de 500 euros et qui sera disponible en Europe. Certaines caractéristiques ont déjà été dévoilées par OnePlus. Par exemple, on sait que l’appareil utilisera le processeur Snapdragon 765G (comme le Mi Note 10 de Xiaomi), et la marque a indiqué que cet appareil sera équipé d’une combinaison de caméras comparable à celles des modèles premium comme le OnePlus 8. Une vidéo publiée par OnePlus suggère aussi que le OnePlus Nord aura deux caméras en façade, et trois ou quatre caméras sur le dos.

A priori, le OnePlus Nord devrait faire partie des principaux concurrents des modèles comme l’iPhone SE 2020, le Redmi Note 9 Pro, ou encore le Galaxy A51 de Samsung.