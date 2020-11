OnePlus Nord SE : un autre smartphone abordable dans les tuyaux ?

2020 a été une année spéciale pour la marque chinoise OnePlus. Alors que ses porte-étendards montent en gamme et deviennent de plus en plus chers, celle-ci a décidé de lancer une nouvelle série : OnePlus Nord.

Les smartphones OnePlus Nord sont des modèles abordables et avec de bons rapports qualité-prix, pour les fans de la marque qui ne souhaitent pas acheter les modèles premium. Après le premier OnePlus Nord, qui a énormément fait parler de lui, OnePlus a également lancé le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100.

Et visiblement, un quatrième modèle est déjà dans les tuyaux. En effet, des rumeurs circulent déjà au sujet d’un autre smartphone baptisé OnePlus SE.

D’après un article publié par Android Central, qui cite des sources proches du dossier, le nom de code de ce modèle serait Ebba et sa sortie serait prévue en 2021. Aucune date n’a été fixée, mais OnePlus prévoirait de sortir le OnePlus Nord SE après le OnePlus 9, dont la sortie pourrait se faire au mois de mars.

Le prochain smartphone abordable de OnePlus

Malheureusement, pour le moment, il y a peu d’informations sur la fiche technique de ce modèle. D’après Android Central, le OnePlus Nord SE devrait avoir une fiche technique assez proche de celle du OnePlus Nord. Ce nouveau modèle devrait être équipé d’un écran AMOLED (et non d’un LCD comme le OnePlus Nord N10 et le Nord N100), et profiter de la même technologie de recharge rapide à 65 W que le OnePlus 8T. Cela devrait permettre à la batterie de passer de 0 % à 100 % en 40 minutes.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence, puisqu’elles ne sont pas officielles. Ce qui est clair, c’est que OnePlus va continuer à enrichir la série OnePlus Nord, vu la popularité de ces smartphones milieu de gamme. Il est d’ailleurs même possible que les OnePlus Nord se vendent mieux que les modèles haut de gamme de la marque.

« Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut de gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs, mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l’expérience OnePlus à plus d’utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L’esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse, encore une fois, à sortir de notre zone de confort », avait expliqué Pete Lau, co-fondateur et CEO de OnePlus, il y a quelques mois.

Sinon, actuellement, des rumeurs circulent également au sujet d’une montre OnePlus Watch. La marque a d’ailleurs déjà fait le teasing de cette montre, mais finalement, le lancement aurait été repoussé. D’après certaines sources, contrairement aux montres de Xiaomi, Oppo ou Realme, la OnePlus Watch n’utiliserait pas le système d’exploitation Wear OS de Google.