La montre connectée de OnePlus pourrait bien snober le système d’exploitation de Google

Alors que les ventes de montres connectées sont toujours en hausse malgré la pandémie, de nouveaux acteurs s’invitent sur ce marché, comme Xiaomi, Oppo, ou encore Realme. Aujourd’hui, ces constructeurs chinois ont des montres connectées qui concurrencent l’Apple Watch et qui utilisent le système d’exploitation Wear OS de Google.

Et bientôt, il devrait également y avoir une montre connectée OnePlus. Cette marque chinoise avait déjà fait un teasing pour sa première montre connectée, mais d’après les dernières rumeurs, le lancement du produit a été repoussé. Et son lancement pourrait finalement se faire l’année prochaine.

En attendant, de nouvelles rumeurs circulent au sujet de la montre de OnePlus. Et d’après l’une de celles-ci, ce produit, contrairement aux montres d’Oppo, Xiaomi et Realme, n’utiliserait pas le système d’exploitation Wear OS de Google.

C’est en tout cas ce qui est indiqué par le compte Twitter de Max J., une source de « fuites » qui est assez régulièrement relayée par les médias. Malheureusement, pour le moment, on ne sait pas quel OS la montre « OnePlus Watch » pourrait utiliser si celle-ci n’utilise pas celui de Google.

En tout cas, si cette montre utilise un système différent, elle pourrait plus facilement se distinguer des produits qui utilise Wear OS. D’ailleurs, des rumeurs suggèrent aussi que contrairement aux montres d’Oppo ou de Xiaomi dont les designs semblent inspirés de celui de l’Apple Watch, celle de OnePlus devrait avoir un écran circulaire.

Petit à petit, OnePlus diversifie son offre, que ce soit sur les smartphones ou sur les accessoires connectés

Cette année, OnePlus a énormément diversifié son offre. Alors qu’à ses débuts, la marque ne se focalisait que sur un ou deux smartphones par an, cette année, celle-ci en a lancé six. En effet, en plus du OnePlus 8, du OnePlus 8 Pro et du OnePlus 8 T, la marque chinoise a également lancé le OnePlus Nord, le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100.

La nouvelle gamme OnePlus Nord permet à OnePlus d’avoir un écosystème plus complet. En effet, alors que ses porte-étendards montent en gamme et deviennent plus chers, OnePlus propose aussi des modèles abordables, mais de bonne qualité.

Côté wearables (ou accessoires connectés), OnePlus propose déjà des écouteurs sans fil, pour concurrencer les AirPods. Et bientôt, il proposera aussi un concurrent des Apple Watch à ses fans.

Les wearables sont importants pour tous les constructeurs, car, comme indiqué plus haut, alors que les ventes de smartphones sont en baisse, celles des accessoires connectés ont continué à augmenter malgré la pandémie. Cela serait en partie dû au fait que les gens se soucient un peu plus de leur santé aujourd’hui.

Mais il y aurait également un effet « lipstick » dû à la crise du COVID-19. En substance, à cause du contexte économique, les gens vont garder le même smartphone plus longtemps, mais vont dépenser plus sur les produits moins chers, comme les montres ou les écouteurs sans fil.