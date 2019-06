Opera lance un navigateur web « gaming » : Opera GX

Un navigateur « gaming » chez Opera

Il y a quelques semaines, Opera lançait une vaste campagne « anti-Chrome », visant notamment à rappeler aux internautes qu’il est possible de reprendre le contrôle sur leurs données numériques. A l’occasion de l’E3 2019, qui se déroule actuellement du côté de Los Angeles, ce même Opera a décidé de lancer son tout nouveau projet, Opera GX, qui se décrit comme un « gaming browser« .

Selon Opera, on compte aujourd’hui plus de 1,2 milliard de joueurs PC, de quoi motiver le groupe à mettre au point un nouveau navigateur web, taillé pour les besoins des joueurs. Ainsi, Opera GX est doté d’un nouveau design inspiré du jeu et d’un ensemble de fonctions qui permettent aux utilisateurs non seulement de personnaliser l’apparence de leur navigateur, mais aussi de limiter l’utilisation du CPU et de la mémoire de leur ordinateur.

En amont, l’utilisateur peut ainsi décider du CPU et de la RAM qui seront alloués à Opera GX. De cette manière, le navigateur respectera scrupuleusement les limites fixées par l’utilisateur, et ne fera pas s’effrondrer les performances de l’ordinateur, comme c’est le cas chez certains concurrents. Opera GX propose également une intégration native de Twitch, afin de ne jamais louper les contenus de ses streamers favoris. Discord, YouTube ou encore Reddit sont également de la partie.

Un GX Corner pour garder un oeil sur l’actualité jeux vidéo

De son côté, le GX Corner est une section qui regroupe de nombreuses actualités relatives au jeu vidéo, avec les dernières news bien sûr, mais aussi les bons plans ou encore les sorties à venir. Opera annonce avoir doté son navigateur GX d’une interface et d’un sound design inspirés directement des consoles de jeux vidéo. L’interface peut d’ailleurs être largement personnalisée dans les réglages. Pour plus de tranquillité, le navigateur inclut également un ad blocker et un VPN.

Selon Krystian Kolondra, vice-président exécutif chez Opera : « Opera GX est conçu pour les gens qui aiment les jeux et passent beaucoup de temps à construire leurs installations. Nous voulons leur donner un navigateur qui corresponde parfaitement à leurs belles machines. J’ai l’impression que ce navigateur résonnera dans le monde du jeu. »

A noter que le navigateur Opera GX est disponible pour l’heure en early access, sur Windows uniquement, et sera disponible en version finale plus tard dans l’année. Pour télécharger Opera GX, cela se passe directement à cette adresse.