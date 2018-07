Oppo veut lui aussi lancer des smartphones pliables

Encore un ! Décidément tout le monde veut se lancer dans la course au smartphone pliable. Samsung, Huawei, Motorala, Microsoft, HTC, Xiaomi… Voici désormais un nouveau candidat avec Oppo. La marque vient de déposer 4 brevets intéressants, dont un avec Airbag.

Smartphone pliable : 4 brevets ont été déposés par Oppo

Un nouveau candidat entre dans la course du smartphone pliable, il s’agit du chinois Oppo. Alors que Huawei vient d’annoncer le report de son projet à l’an prochain et que le Surface Phone est sans doute de l’histoire ancienne, cela ne semble refroidir personne. Quatre brevets ont été déposés par Oppo au mois de mars dernier auprès de la WIPO (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et viennent d’être dévoilés par le site Let’s Go Digital.

Il s’agit de quatre modèles différents de smartphones pliables qui sont envisagés par Oppo. La marque qui a annoncé son arrivé en France début juin réfléchirait sur quatre mécanismes différents, dont un avec Airbag ! La prudence reste toutefois de mise, rien ne dit qu’Oppo sortirait un ou plusieurs smartphones exploitant ces brevets, mais ils ont le mérite d’exister.

Le premier est le plus classique. Il se replie sur lui-même comme le modèle imaginé par Samsung, le Galaxy X. On passe là aussi d’un smartphone à une tablette.

Le second propose aussi une version originale avec trois volets qui glissent entre eux. Comme si vous ouvriez des portes coulissantes. Cela permettrait de passer rapidement d’un format smartphone à une taille tablette.

Le troisième a lui un petit air surréaliste. L’idée semble être celle d’un rouleau extensible que l’on pourrait dérouler. Mais, il n’y a vraiment pas beaucoup d’informations à ce sujet et semble plus conceptuelle qu’autre chose.

Un smartphone avec airbag ?

Quatre smartphones avec quatre approches différentes, de ce à quoi pourrait ressembler un smartphone pliable. Le quatrième est sans doute le plus surprenant. En effet, il se plie dans le sens de la hauteur à la différence de tout ce que l’on a pu voir jusque-là. Un retour aux téléphones à clapet mais avec une dose de technologie en plus. De plus, selon les schémas, il intègre aussi deux airbags. Autant dire que la coque-airbag pourrait devenir obsolète rapidement. A suivre !